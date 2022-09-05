Автомобильные мемы для тех, кто привык относиться ко всему с лёгкой иронией

Подборка забавных шутеек, которые поднимут настроение автовладельцам. Кто же, если не мы? Чёткие мемы об экологичных авто, удачных встречах и странных привычках...

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2. Нет, ну как так? 0

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3. По закону подлости 0

4. Признайтесь, знакомо? 0

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6. Нечего шнырять 0

7. ^_^ 0

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9. Есть друг, который верит в теории заговоров? Поделитесь этим советом 0 Источник:

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12. Второй пошёл 0 Источник:

13. Встретились на заправке 0 Источник:

14. Когда пересел с на автомат 0 Источник: