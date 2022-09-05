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Автомобильные мемы для тех, кто привык относиться ко всему с лёгкой иронией

Автомобильные мемы для тех, кто привык относиться ко всему с лёгкой иронией

Автор:
05 сентября 2022 18:04
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Юмор   авто   интересное   подборка   прикол   
14325
15
Подборка забавных шутеек, которые поднимут настроение автовладельцам. Кто же, если не мы? Чёткие мемы об экологичных авто, удачных встречах и странных привычках...
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Источник:

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Метки: Мемы   Юмор   авто   интересное   подборка   прикол   
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64  комментария
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10k
Самка Хорька 2 дня назад
Села в короткой юбке. Обожгла филейную часть. Посмотрела на бортовой. +50.
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3k
Александр Едигаров День назад
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Вот уж точно нет.
Если ездила девушка никогда не куплю.
Как были тупыми пёз так и ездят и обслуживают.
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14k
Голос Вселенной День назад
Комментарий к фото
Убежден, что пешеходу никогда нельзя пропускать авто. Если по правилам водитель должен пропустить пешехода, скажем, на переходе, и уже притормаживает для этого - нечего махать ему "проезжай"... Нужно переходить дорогу... Водитель соблюдает правило, и если вы, пешеход, его пропустите и это зафиксируется, водителя оштрафуют. Так делать нельзя.
Если меня пытается пешеход пропустить, я всегда стою и жду, когда он перейдет дорогу первым. Ведь это может быть и подстава к тому же...
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8k
Путинский Бот 2 дня назад
это по тому что бидон сссровский а девятка уже нет!
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5k
aleksei 2 дня назад
Я бы мануал никогда не купил после девушки, там 100% сцепление на грани и аварий небось по две три в год
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7k
Фомич 2 дня назад
По Дискавери передача была про такое. Для электромобилей уже делают прицепы с генератором )))
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3k
Vlamir 2 дня назад
Кривой стартер - это заводить ласточку ПО-НАСТОЯЩЕМУ!
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20k
homerchik 2 дня назад
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32k
Альтист Данилов 2 дня назад
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21k
sanchesS80 2 дня назад
Что за утро такое +30 ? Не, я понимаю что для кого-то и 12 часов это утро.
Вот сесть в машину часа в 2 дня (14:00) чтобы поехать на обед после того как она постоит на солнце в полдень - вот это жестко.
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32k
ACU900 2 дня назад
Анекдот из 90-х напомнило:
Едет Новый Русский (для школоты - так называли олигархов в 90-е ) на своем 600-м мерседесе. А вслед за ним едут "скорая" и "пожарная". НР поворачивает - те поворачивают вслед за ним. НР останавливается - те останавливаются позади него. Видит все это гаишник, останавливает водителя и спрашивает, мол что за фигня? НР ему и объясняет:
- Достали вы меня. То предъявить аптечку попросите, то огнетушитель
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698
Станислав Килин 2 дня назад

Красиво жить не запретишь
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