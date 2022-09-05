Автомобильные мемы для тех, кто привык относиться ко всему с лёгкой иронией

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Подборка забавных шутеек, которые поднимут настроение автовладельцам. Кто же, если не мы? Чёткие мемы об экологичных авто, удачных встречах и странных привычках...
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АНТИФИШКИ
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Если ездила девушка никогда не куплю.
Как были тупыми пёз так и ездят и обслуживают.
Если меня пытается пешеход пропустить, я всегда стою и жду, когда он перейдет дорогу первым. Ведь это может быть и подстава к тому же...
Вот сесть в машину часа в 2 дня (14:00) чтобы поехать на обед после того как она постоит на солнце в полдень - вот это жестко.
Едет Новый Русский (для школоты - так называли олигархов в 90-е ) на своем 600-м мерседесе. А вслед за ним едут "скорая" и "пожарная". НР поворачивает - те поворачивают вслед за ним. НР останавливается - те останавливаются позади него. Видит все это гаишник, останавливает водителя и спрашивает, мол что за фигня? НР ему и объясняет:
- Достали вы меня. То предъявить аптечку попросите, то огнетушитель
Красиво жить не запретишь