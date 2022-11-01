Водитель большегруза не успел затормозить и выдавил легковушку на газон

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В Балаково водитель КамАЗа не успевал остановиться перед пешеходным переходом и не глядя перестроился в правую полосу. Пешеход чудом успел перебежать дорогу перед приближающимся большегрузом.
Автомобиль с регистратором повреждений не получил, поэтому его владелец не стал разыскивать водителя КамАЗа.
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АНТИФИШКИ
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Мудак мля, 40 тонн за спиной, а он хреначит как по сухому.
А зря . Очень зря . Этот сидор и дальше будет так ездить , пока не случится непоправимое .