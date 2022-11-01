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Водитель большегруза не успел затормозить и выдавил легковушку на газон

Водитель большегруза не успел затормозить и выдавил легковушку на газон

Автор:
01 ноября 2022 14:05
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   грузовик   дтп   подрезал   
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В Балаково водитель КамАЗа не успевал остановиться перед пешеходным переходом и не глядя перестроился в правую полосу. Пешеход чудом успел перебежать дорогу перед приближающимся большегрузом.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   грузовик   дтп   подрезал   
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7  комментариев
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72k
Viktor 5 часов назад
Дебилов понасажают на такие дуры! Хренас ты носишься как в жопу раненый? А куда, кстати, белый каблук девался - вроде должен был принять удар!


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203
Краснодар 2 часа назад
Если бы фуровод тормозил в своей полосе, то он выбил бы газельку на пешехода. А так всем дико повезло.
Мудак мля, 40 тонн за спиной, а он хреначит как по сухому.
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1k
Виктор Глущенко 2 часа назад
Автомобиль с регистратором повреждений не получил, поэтому его владелец не стал разыскивать водителя КамАЗа

А зря . Очень зря . Этот сидор и дальше будет так ездить , пока не случится непоправимое .
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3k
Евгений 4 часа назад
да там по ходу все разъехались, кроме АВ.
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4k
Александр Николаевич 5 часов назад
Притормозить? Щас! У кого больше тот и главный!

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718
Максим Макашев 5 часов назад
дальнобой, скорее всего, в телефон долбился
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