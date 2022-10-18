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Необычные концепты транспортных средств, которые когда-либо разрабатывались инженерами

Необычные концепты транспортных средств, которые когда-либо разрабатывались инженерами

Автор:
18 октября 2022 19:50
Сообщество : Автомир
Метки: авто   авто концепт   винтаж   интересно   коллекция   машины   необычные авто   старые авто   
3827
15

Некоторые из транспортных средств, представленные в этой подборке, были лишь в проектах на бумаге, другие выпустили, но единичными экземплярами. Однако их футуристичность и винтажность заставляет вглядываться в детали и дивиться полету фантазии создателей.

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Источник:

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Метки: авто   авто концепт   винтаж   интересно   коллекция   машины   необычные авто   старые авто   
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10  комментариев
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1k
Aleksei 50 минут назад
Cadillac 1959 года впечатлил . хорош !
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36
Мaximus 8 минут назад
Кадилачишко неплох...я бы в своей Шэпетовке любому бы утер нос ))))
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7k
Zhora Полчаса назад
"Неопознанный объект футуристичного вида" - это скорее всего не концепт, а какой-то самопал. Судя по дверям, сделан из двухдверной версии Тахо или Юкона середины 90-х годов. Фары спереди - от Камаро скорее всего. Получилось - ну что получилось)
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14k
Кот Скрипалей 51 минуту назад
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28k
Alex 52 минуты назад
Неопознанный объект, скорее всего из Saab сколотили
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