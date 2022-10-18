Необычные концепты транспортных средств, которые когда-либо разрабатывались инженерами

3827
15
Некоторые из транспортных средств, представленные в этой подборке, были лишь в проектах на бумаге, другие выпустили, но единичными экземплярами. Однако их футуристичность и винтажность заставляет вглядываться в детали и дивиться полету фантазии создателей.
×
×
"Hotzenblitz" 1993 года, электромобиль-полукабриолет со съемными тканевыми дверцами и выдвижным ящиком. Было изготовлено всего 140 штук
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- 14 людей наткнулись на крутые антикварные вещицы, передающие привет из прошлого
- Как выглядели самые первые автомобили всемирно известных марок
- Куклы из СССР, с которыми многие играли в детстве
- 35 фото из прошлого, которые иначе как крутыми не назовешь
- Невероятные происшествия на дороге, в которые никто бы не поверил, если бы не фото
Новости партнёров