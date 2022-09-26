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35 фото из прошлого, которые иначе как крутыми не назовешь

35 фото из прошлого, которые иначе как крутыми не назовешь

Автор:
26 сентября 2022 19:46
Сообщество : ФотоМир
Метки: Прошлое   винтаж   звезды голливуда   интересно   исторические фото   олдскул   старые фото   
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Людям, как ни крути, свойственно романтизировать прошлое, будь то через традиционный новогодний просмотр советских фильмов или поиск крутых винтажных шмоток в шкафу на даче. Эта подборка ярких и стильных фото из популярных твиттер-аккаунтов — как раз для таких любителей старины.

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4. Первые солнцезащитные очки восходят еще к инуитам, которые носили приплюснутые очки из моржовой кости с узкими прорезями, чтобы блокировать солнечные лучи, отражающиеся ото льда

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Прошлое   винтаж   звезды голливуда   интересно   исторические фото   олдскул   старые фото   
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2  комментария
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5k
fin4all Час назад
Опять раскраски...
Цветное фото 1860 года. П.ц!
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7k
Погулять вышел 16 минут назад
Выражение лица у Роберта Планта такое как будто в следующую секунду он сожмет в кулаке лапы голубя, и другой рукой потушит бычок об голову несчастной трепыхающейся птицы.
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