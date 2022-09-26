35 фото из прошлого, которые иначе как крутыми не назовешь

Людям, как ни крути, свойственно романтизировать прошлое, будь то через традиционный новогодний просмотр советских фильмов или поиск крутых винтажных шмоток в шкафу на даче. Эта подборка ярких и стильных фото из популярных твиттер-аккаунтов — как раз для таких любителей старины.