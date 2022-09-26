35 фото из прошлого, которые иначе как крутыми не назовешь

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Людям, как ни крути, свойственно романтизировать прошлое, будь то через традиционный новогодний просмотр советских фильмов или поиск крутых винтажных шмоток в шкафу на даче. Эта подборка ярких и стильных фото из популярных твиттер-аккаунтов — как раз для таких любителей старины.
1. В 1974 году Дэниел Сорин сфотографировал двоих мимов в Нью-Йорке. 35 лет спустя он понял, что одним из них был тогда еще неизвестный Робин Уильямс
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4. Первые солнцезащитные очки восходят еще к инуитам, которые носили приплюснутые очки из моржовой кости с узкими прорезями, чтобы блокировать солнечные лучи, отражающиеся ото льда
6. Роберт Плант из группы Led Zeppelin держит голубя, который прилетел ему в руки во время концерта в 1973 году
11. Джон Ф. Кеннеди на торжественном чаепитии со своей дочерью Кэролайн, примерно 1960 год
16. Участники группы Beastie Boys стреляют в Мадонну из водяных пистолетов после ее выступления в Мэдисон-Сквер-Гарден, 1985 год
Источник: — переведено специально для fishki.net
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