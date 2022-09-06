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14 людей наткнулись на крутые антикварные вещицы, передающие привет из прошлого

14 людей наткнулись на крутые антикварные вещицы, передающие привет из прошлого

Автор:
06 сентября 2022 13:18
Метки: Вещи из прошлого   антиквариат   винтаж   из прошлого   интересно   находки   прошлый век   реликвии   фото   
2563
15

В прошлом было много всего классного. Сегодня вещицы ушедших эпох считаются винтажными и антикварными. Герои нашей подборки купили или нашли их, и теперь нарадоваться не могут своим находкам.

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А вы когда-нибудь наталкивались на любопытные реликвии?

Источник:

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Метки: Вещи из прошлого   антиквариат   винтаж   из прошлого   интересно   находки   прошлый век   реликвии   фото   
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10  комментариев
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1k
SHAGREEN Час назад
Прикольная штука.
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4k
Enigma Kuutar 46 минут назад
ага))))
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20
Кела Одессит Enigma Kuutar 42 минуты назад
у дедушки нашёл? :)))))
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48k
dima423 48 минут назад
круто) люблю старинные вещи, в них какая то тайна и особая аура)
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−31
dilpreet 50 минут назад
От Москвы до самых до окраин,
с южных гор до северных морей
домой орки в мешках прибывают.
Не видать им белых "Жигулей" !
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816
Просто прохожий Час назад
Последнее фото. Очень сомневаюсь что это микрофон.
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36k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
А вы когда-нибудь наталкивались на любопытные реликвии?
--------
монета 1812 года,разный инструмент 20-30 годов и каска немецкая.
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62k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Полированный кубок - класс!!!
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