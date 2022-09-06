14 людей наткнулись на крутые антикварные вещицы, передающие привет из прошлого

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В прошлом было много всего классного. Сегодня вещицы ушедших эпох считаются винтажными и антикварными. Герои нашей подборки купили или нашли их, и теперь нарадоваться не могут своим находкам.
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А вы когда-нибудь наталкивались на любопытные реликвии?
Источник:
АНТИФИШКИ
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