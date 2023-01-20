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Что стало с самым желанным авто в СССР "Волгой"

Что стало с самым желанным авто в СССР "Волгой"

Автор:
20 января 2023 12:54
Сообщество : Автомир
Метки: Волга   ГАЗ   авто   машины   советское авто   тюнинг   
1392
17

"Волга", или ГАЗ, — советская машина среднего класса, о котором мечтали многие. В разные годы разные модели выпускали на Горьковском автомобильном заводе. Сейчас их можно встретить на дорогах города. Только они уже в совершенно ином состоянии: кто-то тюнинговал авто, другие доживают свои последние годы.

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Метки: Волга   ГАЗ   авто   машины   советское авто   тюнинг   
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10  комментариев
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3k
lekha-fil 52 минуты назад
Её время прошло. Она была просторной, комфортной, хорошо проходимой по грязи, скоростная. Но это в прошлом.
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20k
nobody® 10 минут назад
во второй половине 2000-х знакомый горел желанием купить
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462
Дмитрий 23 минуты назад
Была. Классная машина. Радиус разворота меньше чем у Вазов. Сколько я на этом пива выспорил. ))
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8k
Пуриц Жорж 24 минуты назад
Была 3110. Хорошо ездила, вместительная. Но её время прошло
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44k
Цыц тут у меня Полчаса назад
Была 20 лет назад. Плохого сказать ничего не могу, отличная машина. Правда, мерседес мне ближе, так что на нём езжу. Причём, он тоже на заднем приводе.
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5k
sedoisever Час назад
Хотел. И имел.
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5k
Котэ Час назад
не, не хотели и не хотим, у нас есть нормальная машина
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Спелая кукурузинка

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