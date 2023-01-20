Что стало с самым желанным авто в СССР "Волгой"

"Волга", или ГАЗ, — советская машина среднего класса, о котором мечтали многие. В разные годы разные модели выпускали на Горьковском автомобильном заводе. Сейчас их можно встретить на дорогах города. Только они уже в совершенно ином состоянии: кто-то тюнинговал авто, другие доживают свои последние годы.