Что стало с самым желанным авто в СССР "Волгой"

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"Волга", или ГАЗ, — советская машина среднего класса, о котором мечтали многие. В разные годы разные модели выпускали на Горьковском автомобильном заводе. Сейчас их можно встретить на дорогах города. Только они уже в совершенно ином состоянии: кто-то тюнинговал авто, другие доживают свои последние годы.
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