Полицейский-верблюд: в Евпатории страж порядка отреагировал на замечание плевком

Автомобилист из Евпатории рассказал, что встретил сотрудника полиции, который не был пристегнут ремнем безопасности, и сделал ему замечание. Полицейский отреагировал крайне неадекватно, он догнал автомобиль автора и плюнул ему в окно.
На опубликованном телеграм-каналом АвтоНовости Крым видео видно, что на переднем сиденье вместе с полицейским сидит маленькая девочка, которая также не пристегнула ремень.
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Кроме того, по непроверенной информации, полицейский управлял автомобилем, снятым с регистрации еще 27.06.2020 года. Т.е., два месяца назад.
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