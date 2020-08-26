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Полицейский-верблюд: в Евпатории страж порядка отреагировал на замечание плевком

Полицейский-верблюд: в Евпатории страж порядка отреагировал на замечание плевком (2 фото + 1 видео)

Автор:
26 августа 2020 13:48
Метки: Евпатория   авто   автохам   быдло   видео   плевок   полицейский   полиция   
771
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Автомобилист из Евпатории рассказал, что встретил сотрудника полиции, который не был пристегнут ремнем безопасности, и сделал ему замечание. Полицейский отреагировал крайне неадекватно, он догнал автомобиль автора и плюнул ему в окно.

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Метки: Евпатория   авто   автохам   быдло   видео   плевок   полицейский   полиция   
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17  комментариев
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152
Serega Tim 2 часа назад
теперь зажравшееся быдло плеваться будет дома без работы, я надеюсь!!!
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3k
кот базилий Минуту назад
Устное предупреждение и будет плеваться дальше, там все такие.
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4k
Андрей Крылов Полчаса назад
Надеюсь, что этот полицейский уже не полицейский.
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28k
winergy2012 Полчаса назад
Если плюнул,то должен был попасть как минимум в глаз.
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3k
Горожанин 38 минут назад
А вот и новый мем - верблюд-полицейский)
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375
Hypnosis 45 минут назад
Бывший полицейский
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14k
Александр 49 минут назад
Некоторые проглатывают, этот выплевывает....
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10k
Элитный тигр 50 минут назад
Как обычно - нет начала конфликта, и выложен ИМЕННО ТОТ МОМЕНТ, когда плюется работник полиции. Сейчас дохрена таких умных - провоцируют работников полиции, а потом снимают результат. Да, плеваться конечно нехорошо, но хз что автомобилист там делал, может голым членом перед его дочкой тряс?
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55k
Viktor Элитный тигр 45 минут назад
Да хоть атомной бомбой тряс, если ты действительно полицейский, останови нарушителя, представься и разберись, как это положено, а не плюйся как в детском садике!
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220
пенс Элитный тигр 12 минут назад
Я вам предлагаю потрясти голым членом перед работниками полиции и потом нам напишите чем дело кончилось.
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305
Михаил 55 минут назад
А ребенок рядом смотрит, как быдло-папа себя ведет.
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6k
bum-bum 2 часа назад
плевок в РФ расценивается как оскорбление нецензурной бранью. соответственно копу грозит административка и скорее всего дисциплинарное взыскание, а может и увольнение. Это при условии что потерпевший заявит.
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