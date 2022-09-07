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В Тольятти сфотографировали уникальный рабочий прототип Lada Samara-2 начала 90-х

В Тольятти сфотографировали уникальный рабочий прототип Lada Samara-2 начала 90-х

Автор:
07 сентября 2022 10:28
Сообщество : Автомир
Метки: ВАЗ   авто   автомир   автомобили   ваз 2114   лада   лада самара   прототип   
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Фотографии необычного автомобиля сделали в Тольятти. Это ходовой прототип хэтчбека ВАЗ-2114 «Самара-2», выпущенный в начале 90-х годов прошлого века.
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Источник:

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Метки: ВАЗ   авто   автомир   автомобили   ваз 2114   лада   лада самара   прототип   
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