В Тольятти сфотографировали уникальный рабочий прототип Lada Samara-2 начала 90-х

Именно таким был первоначальный дизайн-проект ВАЗ-2114, однако по пути в серию его упростили, сохранив штампованные элементы задней части кузова неизменными относительно ВАЗ-2109. У прототипа на фото также можно заметить «обходные» бамперы — они отформованы из стеклопластика (у серийной — из АБС-листа). Уникальная машина в свое время была выкуплена сотрудником АВТОВАЗа — и уже 20 лет используется им как обычный повседневный транспорт.