В Тольятти сфотографировали уникальный рабочий прототип Lada Samara-2 начала 90-х

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Фотографии необычного автомобиля сделали в Тольятти. Это ходовой прототип хэтчбека ВАЗ-2114 «Самара-2», выпущенный в начале 90-х годов прошлого века.
В Тольятти на парковке возле одного из домов сфотографировали уникальный рабочий прототип хэтчбека ВАЗ-2114 Самара-2. Сделанная в 1992-1993 годах машина отличается от пошедшего в серию в 2000-м хэтчбека Самара-2 оригинальной задней частью — с объемной дверцей багажника, цельной горизонталью фонарей (унифицирована с 2115), вклеенным задним стеклом, собственными панелями крыши и задних крыльев.
Именно таким был первоначальный дизайн-проект ВАЗ-2114, однако по пути в серию его упростили, сохранив штампованные элементы задней части кузова неизменными относительно ВАЗ-2109. У прототипа на фото также можно заметить «обходные» бамперы — они отформованы из стеклопластика (у серийной — из АБС-листа). Уникальная машина в свое время была выкуплена сотрудником АВТОВАЗа — и уже 20 лет используется им как обычный повседневный транспорт.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: ВАЗ авто автомир автомобили ваз 2114 лада лада самара прототип
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