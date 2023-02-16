ВАЗ-1121 «Ока-2»: почему отличная микролитражка так и не стала серийной

К концу 2004 года работы по новой Оке были практически завершены. Автомобиль прошел достаточно большой объем испытаний и фактически был готов к серийному производству. Причем его запуск требовал относительно небольших финансовых затрат, так как все ключевые компоненты (за исключением кузова) были унифицированы с другими тольяттинскими машинами, и выпускались в огромных количествах. Согласно проектному плану, для постановки ВАЗ-1121 на конвейер требовалось 120 млн. долларов, ничтожная сумма если учитывать, что запуск Калины обошелся в 850 миллионов.



Тем не менее микролитражкой завод занимался по остаточному принципу. Дело в том, что АвтоВАЗ уже «тянул» два масштабных проекта: Приору и вышеозначенную Калину. В общем поставить на поток еще одну машину у завода средств не нашлось. А жаль, автомобиль вышел весьма интересным.