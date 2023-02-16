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ВАЗ-1121 «Ока-2»: почему отличная микролитражка так и не стала серийной

ВАЗ-1121 «Ока-2»: почему отличная микролитражка так и не стала серийной

Автор:
16 февраля 2023 10:01
Сообщество : Автомир
Метки: ВАЗ   авто   автоваз   автомир   автомобили   концепт-кар   ока   прототип   
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Впервые о том, чтобы сменить микролитражку Оку, АвтоВАЗ задумался еще в конце 1990-х. Действительно к тому времени заслуженный, но весьма компромиссный автомобиль уже окончательно устарел.
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Метки: ВАЗ   авто   автоваз   автомир   автомобили   концепт-кар   ока   прототип   
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6  комментариев
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3k
Ухалус Посовиномус Час назад
какая, в задницу, пятидверная компоновка? Аффтырь, ты глаза залил чем, хотел бы я знать? Где ты 5 дверей на изображении увидал? Это трехдверка называется.
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2k
Vovan Petroff 13 минут назад
В типа европе сейчас вот тоже моде пошла. Двухцилиндровые дизельки. На большой дороге помеха, конечно, для остальных. О чём свидетельствует знак на жеппо. В народе прозвали бешеной табуреткой. Негодует полиция, так как на таких машинках ездят ещё и лишенцы (кого прав лишили за алкаху). А на эту фигнюшку права не нужны ввиду малой кубатуры двигателя. Продаётся в разделе "мопеды".
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24k
Влад 39 минут назад
"Ока" позиционировалась как автомобиль для молодёжи. 2 взрослых + 2 детских места и минимальная цена. Что из этого осталось в новой? Это принципиально другой автомобиль, а людям нужна именно старая в которой нечему ломаться и которую заправляешь раз в неделю, а то и месяц. Не надо про "устарела", попытка взвинтить цену не прошла.
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