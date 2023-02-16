ВАЗ-1121 «Ока-2»: почему отличная микролитражка так и не стала серийной

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Впервые о том, чтобы сменить микролитражку Оку, АвтоВАЗ задумался еще в конце 1990-х. Действительно к тому времени заслуженный, но весьма компромиссный автомобиль уже окончательно устарел.
К сожалению тогда ресурсов на перспективный проект не нашлось, и дальше демонстрационного макета дело не пошло. Вторую и куда более серьезную попытку Волжский автозавод предпринял в начале 2000-х, представив на суд публики весьма многообещающий проект ВАЗ-1121 Ока-2.
Рабочий эскиз Оки-2 за авторством А. Колпакова
Разработка машины началась в 2001 году. Задача перед конструкторами АвтоВАЗа стояла непростая — создать современную, безопасную и недорогую машину, способную конкурировать с иномарками А-класса. Первые макетные образцы собрали в начале 2003 года, а спустя пару месяцев ВАЗ-1121 Ока-2 предстала перед посетителями очередного Московского автосалона MIMS-2003.
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По сравнению с предшественником машина заметно преобразилась. Новая Ока стала больше — ее колесная база увеличилась на 120 мм (2300 мм), длина на 250 (3450 мм), а ширина на 120 мм (1540 мм). Трехдверный кузов Оки-2 был спроектирован с нуля, исходя из современных требований безопасности. Он имел мощную среднюю стойку, развитые пороги и вклеенные стекла. При этом автомобиль вышел довольно привлекательным. Покатый капот значительно улучшил обзор, а на переднем фасаде расположились оригинальные фары и интегрированная с бампером решетка радиатора, для практичности не окрашенная в цвет кузова. Задний бампер также был выполнен из пластмассы и расположился в единой композиции с крупными фонарями.
Дизайн новой Оки не кажется устаревшим даже сейчас
Как и ВАЗ-1111, новый ВАЗ-1121 постарались максимально унифицировать с текущими моделями Волжского автозавода. В качестве базового решили использовать переработанный на инжекторную систему питания 2-цилиндровый двигатель мощностью 33 л.с. от первой Оки. Кроме того планировалась еще и топовая версия с 4-цлиндровым впрысковым двигателем ВАЗ-2111 мощностью 70 л.с. В паре с 5-ступенчатой «механикой» от 0 до 100 км/ч этот мотор разгонял Оку-2 всего за 13 секунд, на 11 секунд быстрее предшественницы!
Ходовая часть существенных изменений не претерпела. Спереди по-прежнему находилась независимая передняя подвеска МакФерсон, а сзади упругая поперечная балка. Зато установили более мощные тормоза от ВАЗ-2108 и шины размерностью 175/70 R13 (в люксовом исполнении 175/60 R14).
Ходовая часть существенных изменений не претерпела. Спереди по-прежнему находилась независимая передняя подвеска МакФерсон, а сзади упругая поперечная балка. Зато установили более мощные тормоза от ВАЗ-2108 и шины размерностью 175/70 R13 (в люксовом исполнении 175/60 R14).
Кузов проектировался и в пятидверном варианте, поэтому заливная горловина была вынесена в заднюю часть машины
ВАЗ-1121 был тяжелее Оки-1 на 100 кг и по ездовым повадкам больше напоминал «восьмерку». То есть имел довольно неплохую управляемость и плавность хода. Да и динамика, в случае с 4-цилиндровым мотором была одной из лучших в классе. Но главное Ока-2 была намного удобнее и современнее предшественницы. Довольно просторный 4-местный салон оборудовался оригинальной передней панелью с удобным блоком управления вентиляционной установкой и разъемом под магнитолу. Кроме того для новой микролитражки создатели предусмотрели электростеклоподъемники и даже кондиционер.
Интерьер изысками не поражал, но все необходимое в нем имелось
К концу 2004 года работы по новой Оке были практически завершены. Автомобиль прошел достаточно большой объем испытаний и фактически был готов к серийному производству. Причем его запуск требовал относительно небольших финансовых затрат, так как все ключевые компоненты (за исключением кузова) были унифицированы с другими тольяттинскими машинами, и выпускались в огромных количествах. Согласно проектному плану, для постановки ВАЗ-1121 на конвейер требовалось 120 млн. долларов, ничтожная сумма если учитывать, что запуск Калины обошелся в 850 миллионов.
Тем не менее микролитражкой завод занимался по остаточному принципу. Дело в том, что АвтоВАЗ уже «тянул» два масштабных проекта: Приору и вышеозначенную Калину. В общем поставить на поток еще одну машину у завода средств не нашлось. А жаль, автомобиль вышел весьма интересным.
Тем не менее микролитражкой завод занимался по остаточному принципу. Дело в том, что АвтоВАЗ уже «тянул» два масштабных проекта: Приору и вышеозначенную Калину. В общем поставить на поток еще одну машину у завода средств не нашлось. А жаль, автомобиль вышел весьма интересным.
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Метки: ВАЗ авто автоваз автомир автомобили концепт-кар ока прототип
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