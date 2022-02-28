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В Бельгии выставили на продажу идеально сохранившийся 36-летний ВАЗ-2107

В Бельгии выставили на продажу идеально сохранившийся 36-летний ВАЗ-2107 (9 фото)

Автор:
28 февраля 2022 14:44
Сообщество : Аварии
Метки: ВАЗ   авто   автомир   автомобили   жигули   лада   найдено на ebay   
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На портале Autoscout24 появилось объявление о продаже ВАЗ-2107, выпущенного 36 лет назад. Машина находится в Бельгии, просят за неё 8000 евро!
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Метки: ВАЗ   авто   автомир   автомобили   жигули   лада   найдено на ebay   
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2  комментария
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Максим Час назад
Моя первая машина))) И цвет почти такой же. Правда новой она стоила в три раза дешевле.
Кстати просто танк! Я в смысле надежности и ремонтопригодности. Только вот дорогу почти не держала на скорости. Но до 90 км в час отличный аппарат!
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