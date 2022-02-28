В Бельгии выставили на продажу идеально сохранившийся 36-летний ВАЗ-2107

Отечественный ВАЗ-2107 после выпуска с конвейера приобрел покупатель из Франции, который эксплуатировал автомобиль до конца жизни. С 1994 года «семерка» не проехала ни одного километра, проведя все остальные годы на консервации. Судя по состоянию лакокрасочного покрытия, хромированных деталей кузова и бежевого велюрового салона, показания одометра вполне соответствуют правде.