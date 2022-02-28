В Бельгии выставили на продажу идеально сохранившийся 36-летний ВАЗ-2107

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На портале Autoscout24 появилось объявление о продаже ВАЗ-2107, выпущенного 36 лет назад. Машина находится в Бельгии, просят за неё 8000 евро!
Отечественный ВАЗ-2107 после выпуска с конвейера приобрел покупатель из Франции, который эксплуатировал автомобиль до конца жизни. С 1994 года «семерка» не проехала ни одного километра, проведя все остальные годы на консервации. Судя по состоянию лакокрасочного покрытия, хромированных деталей кузова и бежевого велюрового салона, показания одометра вполне соответствуют правде.
Под капотом ВАЗ-2107 находится карбюраторная рядная «четверка» объемом полтора литра. Отдача агрегата составляет 75 лошадиных сил. В паре с мотором работает четырехступенчатая механическая трансмиссия. Кроме того, экспортная «семерка» оснащена фароочистителями. В настоящий момент автомобиль находится в Бельгии.
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Метки: ВАЗ авто автомир автомобили жигули лада найдено на ebay
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Кстати просто танк! Я в смысле надежности и ремонтопригодности. Только вот дорогу почти не держала на скорости. Но до 90 км в час отличный аппарат!