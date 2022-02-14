Полноприводный универсал, который так и не выпустил АвтоВАЗ

Как отмечали журналисты, ездовой характер 111-ой стал заметно ярче. Скорость срабатывания муфты была значительно увеличена, отчего автомобиль управлялся «точнее» нежели предшественник, особенно в быстрых поворотах. Кроме того с немецким мотором, отечественный «сарай» демонстрировал весьма достойную динамику — до 100 км/ч он разгонялся всего за 9,8 секунды, а максимальная скорость достигала 190 км/ч. Другое дело, что импортный двигатель значительно увеличивал конечную цену. Ориентировочная стоимость ВАЗ-21116-04 оценивалась в 480 тысяч рублей. По тем временам очень внушительная сумма! Впрочем, машину планировали оборудовать, в том числе родным 16-клапанником. Более того тольяттинцы намеривались локализовать вязкостную муфту, что в теории позволило бы сделать полноприводный ВАЗ-2111 всего на 20% дороже базовой модели.