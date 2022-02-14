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Полноприводный универсал, который так и не выпустил АвтоВАЗ

Полноприводный универсал, который так и не выпустил АвтоВАЗ (8 фото)

Автор:
14 февраля 2022 09:55
Сообщество : Автомир
Метки: ВАЗ   авто   автоваз   автомир   автомобили   прототип   универсал   
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Удивительно, но то что российским автомобилистам как воздух необходим полноприводный универсал на АвтоВАЗе осознали только в конце 90-х. Первую попытку такую машину создать, вазовцы предприняли в 1999 году.
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Метки: ВАЗ   авто   автоваз   автомир   автомобили   прототип   универсал   
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