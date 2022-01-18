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Zubr Concept Pick-up: в Германии переделывают «Нивы» в пикапы и продают за 3 миллиона рублей

Zubr Concept Pick-up: в Германии переделывают «Нивы» в пикапы и продают за 3 миллиона рублей (6 фото)

Автор:
18 января 2022 09:01
Сообщество : Автомир
Метки: Lada Niva   ВАЗ   авто   автомир   автомобили   лада   нива   пикап   
546
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Немецкие мастера из компании ACG-Auto Center изготавливают под заказ компактные пикапы на базе российского внедорожника Lada Niva Legend под названием Zubr Concept Pick-up. Стоит такой автомобиль около 3-х миллионов российских рублей.
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Метки: Lada Niva   ВАЗ   авто   автомир   автомобили   лада   нива   пикап   
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14k
alexis 2 часа назад
Запас хода 10 км?
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379
dlyabzin 7 минут назад
Снорклинг особо доставил.На ней и нырять можно? Или все же шноркель?
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882
Murych Полчаса назад
После 10 км придётся на сервис тащить
.
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