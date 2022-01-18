Zubr Concept Pick-up: в Германии переделывают «Нивы» в пикапы и продают за 3 миллиона рублей

546
6
Немецкие мастера из компании ACG-Auto Center изготавливают под заказ компактные пикапы на базе российского внедорожника Lada Niva Legend под названием Zubr Concept Pick-up. Стоит такой автомобиль около 3-х миллионов российских рублей.
Задних сидений нет, а на их месте создан компактный грузовой отсек. Кузов окрашен полихромной защитной краской Raptor.
В салоне новая приборная панель и мягкие сиденья с логотипом «Зубр» на подголовниках. Другие улучшения включают прожекторы, металлические бамперы, снорклинг и лифтинг подвески, увеличивающий дорожный просвет на пять сантиметров.
×
×
Что касается технической части – изменений нет, разве что двигатель соответствует требованиям по эмиссионному классу Евро-6 для продаж в Европе.
Автомобиль совершенно новый и имеет запас хода всего 10 километров. И да, Зубр продается, но не конкретно показанный шоу-кар, а такой же автомобиль, построенный на заказ. Срок изготовления, указанный компанией, составляет 3 месяца.
Пожалуй, самое удивительное в машине — это цена. На сайтах Autoscout 24 и Mobile Zubr Concept Pick-up Нива доступна за 35 тысяч евро, а во французском Reezocar цена составляет 37 800 евро.
Источник:
Ссылки по теме:
- Гонщики-любители из Европы намерены покорить «Дакар» на стареньких Lada Niva
- Откуда взялось название «Нива»: неожиданная правда
- Немцы превратили российскую «Ниву» в электромобиль
- В Японию завезли новую Lada Niva Travel, там за нее просят более двух миллионов рублей
- Достойна ли Lada Niva Legend своего величественного имени? Британец протестировал наш внедорожник
21
Понравилось21
Новости партнёров