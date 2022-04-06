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Lada Niva Baikal — редкий удлиненный отечественный внедорожник продают в Польше

Lada Niva Baikal — редкий удлиненный отечественный внедорожник продают в Польше (7 фото)

Автор:
06 апреля 2022 10:14
Сообщество : Автомир
Метки: ВАЗ   авто   автомир   автомобили   лада   найдено на ebay   нива   
782
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На польском портале в продаже появилась уникальная версия LADA Niva под названием Baikal. Отличается эта модификация удлиненным кузовом и "пристройкой" в задней части.
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Источник:

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Метки: ВАЗ   авто   автомир   автомобили   лада   найдено на ebay   нива   
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2  комментария
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vasilykopkov Час назад
"Редкая модификация", а по факту - кустарная переделка...
Такую "модификацию" можно в любом гараже сделать, если руки из правильного места...
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Сергей Час назад
Шляхта начала избавляться от всего русского, но жаба душит и хочется ещё и гешефт получить.
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