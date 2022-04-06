Lada Niva Baikal — редкий удлиненный отечественный внедорожник продают в Польше

Что касается данного экземпляра, то он оснащен газовым оборудованием и как вы можете видеть из фотографий, действительно находится в превосходном состоянии. Lada Niva Baikal - очень редкая модификация, которая практически не встречается в продаже ни в Западной Европе, ни в России.