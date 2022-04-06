Lada Niva Baikal — редкий удлиненный отечественный внедорожник продают в Польше

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На польском портале в продаже появилась уникальная версия LADA Niva под названием Baikal. Отличается эта модификация удлиненным кузовом и "пристройкой" в задней части.
Полноприводный автомобиль 2007 года выпуска выставили на продажу за 26900 злотых (6300$) с пробегом 35500 км.
Автомобили такого типа продавались в Германии через компанию InterSat и ее партнера AET Handels GmbH в Мюнхеберге. Для немецкого рынка их готовила чешская тюнинговая компания-импортер на базе обычного ВАЗ-21214 с Евро-4.
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Модификация "Байкал" имеет длину кузова 4085 мм, что на 365 мм длиннее, чем стандартный трехдверный внедорожник. Увеличение веса автомобиля составляет 30 кг. Объем багажника увеличен до 1190 литров.
Доработка производилась следующим образом: задок отделялся, удлиннялся и устанавливался обратно. Боковые панели изготовлены из листового металла, а крыша кунга выполнена из стеклопластика. Задняя дверь тоже доработана. Днище удлиннялось за счет профилированного металлического листа и двух дополнительных поперечин.
В результате всех доработок "Нива" превращалась в своего рода "кемпер": со сложенным задним сиденьем грузовое пространство оказывалось достаточным, чтобы взрослый человек мог спать в нем, лежа немного по диагонали.
Что касается данного экземпляра, то он оснащен газовым оборудованием и как вы можете видеть из фотографий, действительно находится в превосходном состоянии. Lada Niva Baikal - очень редкая модификация, которая практически не встречается в продаже ни в Западной Европе, ни в России.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: ВАЗ авто автомир автомобили лада найдено на ebay нива
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