Проект C — Неплохая "Лада", от которой отказались в угоду "Рено"

Тем временем на заводе назревали большие перемены. В 2008 году блокирующий пакет АвтоВАЗа приобрела фирма Рено, и тут у Landa C начались серьезные проблемы. На первых порах вазовцы пытались переформатировать свой проект под комплектующие французской компании. Прежде всего адаптировать импортные бензиновые и дизельные моторы к отечественному шасси. Однако французы довольно быстро дали понять, что ВАЗ-2116 им не интересен. У Рено хватало своих моделей класса С, и еще одна им была попросту ненужна. Кроме того ВАЗ-2126 хоть и находился на достаточно серьезном уровне проработки, но к серийному выпуску был еще не готов. На доводку машины требовались деньги и время, при этом коммерческий успех модели был не очевиден. Как следствие в 2009 году новый собственник окончательно закрыл проект.