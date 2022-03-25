Проект C — Неплохая "Лада", от которой отказались в угоду "Рено"

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Наверняка многие слышали, что в середине 2000-х АвтоВАЗ предпринял попытку создания принципиально новой модели класса С+. Автомобиль получивший обозначение ВАЗ-2116 Силуэт должен был вобрать в себя все самые передовые разработки, которые только способны выдать вазовские инженеры. А могли они не так уж и мало!
На Lada C предполагалось внедрить современный кузов повышенной безопасности, мощный 1,8-литровый мотор, современные независимые подвески, а в перспективе и полноприводную трансмиссию. В общем планы были грандиозные, но к сожалению автомобиль так и не получил серийного воплощения. О том почему это произошло, и кто в этом виноват мы расскажем в этой статье.
Еще во время активной подготовки Калины к производству, вазовцы хорошо понимали, что несмотря на многие новшества, конструктивно это все еще автомобиль из начала 80-х. В начале 00-х на заводе стартовал проект по созданию новой модели класса D. Однако он довольно быстро «усох» до традиционного для завода сегмента B/C, и в 2004 году тольяттинцы представили первый полноразмерный макет ВАЗ-2116 Силуэт.
В 2005 году после того как АвтоВАЗ был фактически национализирован (предприятие приобрел Рособоронэкспорт) работы по проекту С резко активизировались. Новый менеджмент был заинтересован в скорейшем выпуске новой машины, и выделил необходимые ресурсы. Был разработан поэтапный план, по которому всего за 28 месяцев базовый седан ВАЗ-2116 должен был встать на конвейер. Ведущим конструктором назначили Евгения Шмелева.
В 2005 году после того как АвтоВАЗ был фактически национализирован (предприятие приобрел Рособоронэкспорт) работы по проекту С резко активизировались. Новый менеджмент был заинтересован в скорейшем выпуске новой машины, и выделил необходимые ресурсы. Был разработан поэтапный план, по которому всего за 28 месяцев базовый седан ВАЗ-2116 должен был встать на конвейер. Ведущим конструктором назначили Евгения Шмелева.
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Прототип ВАЗ-2116 Силуэт 2004 года
Конструктивная схема автомобиля выглядела следующим образом. В основе находился новый несущий кузов специально сконструированный для соответствия 4-звездному рейтингу EuroNcap. Подвески выбрали независимые: спереди определили МакФерсон с L-образными рычагами, сзади двухрычажную на подрамнике адаптированную для установки системы полного привода. Линейку силовых агрегатов включали два двигателя — 1,6-литровый на 102 л.с. и 1,8-литровый мощностью 128 л.с. В перспективе, сверху гамму должны были дополнить моторы объемом 2 и 2,3 л. В пару к двигателям готовились перспективные 5 и 6-ступенчатые МКПП с тросовым механизмом включения. В отдаленной перспективе не исключалось появление АКПП. Рулевой механизм реализовали с гидравлическим усилителем, тормоза всех колес дисковые, конечно же с АБС. В общем на бумаге у вазовцев получался если и не идеальный, то весьма сбалансированный автомобиль С класса, не уступающий импортный аналогам.
Макет интерьера прототипа первой генерации
С внешним видом дело обстояло сложнее. Главный дизайнер ВАЗ-2116 Евгений Лобанов подготовил несколько вариантов экстерьера автомобиля, но ни один из них не выделялся на фоне разномастных легковушек середины 00-х. Спокойные, несколько тяжеловесные формы, невыразительная оптика с явными акцентами в сторону Опель Астра и Ситроен С6. В активе разве что 15-дюймовые или 16-дюймовые колеса и модная в то время высокая подоконная линия.
ВАЗ-2116 образца 2007 года
В 2006 году собрали первый ходовой прототип, к этому времени автомобиль успел сменить облик, а команда разработчиков определилась с основными компоновочными решениями. Спустя год был представлен новый прототип с обновленным экстерьером и интерьером. На этот раз внешний вид ВАЗ-2126 серьезно преобразился. Автомобиль приобрел более солидные формы, оригинальное «лицо» с треугольными приборами головного света и пышную корму с обратным изгибом задней стойки.
Тем временем на заводе назревали большие перемены. В 2008 году блокирующий пакет АвтоВАЗа приобрела фирма Рено, и тут у Landa C начались серьезные проблемы. На первых порах вазовцы пытались переформатировать свой проект под комплектующие французской компании. Прежде всего адаптировать импортные бензиновые и дизельные моторы к отечественному шасси. Однако французы довольно быстро дали понять, что ВАЗ-2116 им не интересен. У Рено хватало своих моделей класса С, и еще одна им была попросту ненужна. Кроме того ВАЗ-2126 хоть и находился на достаточно серьезном уровне проработки, но к серийному выпуску был еще не готов. На доводку машины требовались деньги и время, при этом коммерческий успех модели был не очевиден. Как следствие в 2009 году новый собственник окончательно закрыл проект.
Тем не менее наработки по ВАЗ-2116 даром не прошли и некоторые технические решения использовались на других автомобилях ВАЗ (тросовый механизм КПП, новый 1,8-литровый мотор, модернизированное сцепление и т.д.). Кроме того в 2012 году на Волжском автозаводе началась разработка Лады Весты (ВАЗ-2180), и в ее основу легли многие элементы платформы Lada C. Таким образом ВАЗ-2116 стал важной вехой в истории ВАЗа, хотя серийного воплощения так и не получил.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Да если бы не они, за российскими автомобилями сейчас бы по всему миру очереди стояли! Шпионов от конструкторского бюро Автоваза пришлось бы ссаными тряпками отгонять! Весь директорат Даймлер-Бенц плакал бы горькими слезами, в тщетных попытках продать хоть один Мерседес. А BMW вместе с Фольксваген стояли бы на паперти. В мире покупали бы только продукцию Автоваз!...
И всё это, если бы не козни Рено. Ну ничего. Сейчас всё встанет на свои места. Ужо сейчас-то Автоваз всем покажет! Ещё пару санкций добавят и всё! Автоваз впереди планеты всей!