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Проект C — Неплохая "Лада", от которой отказались в угоду "Рено"

Проект C — Неплохая "Лада", от которой отказались в угоду "Рено" (11 фото)

Автор:
25 марта 2022 09:06
Сообщество : Автомир
Метки: ВАЗ   авто   автоваз   автомир   автомобили   концепт   лада   
570
11
Наверняка многие слышали, что в середине 2000-х АвтоВАЗ предпринял попытку создания принципиально новой модели класса С+. Автомобиль получивший обозначение ВАЗ-2116 Силуэт должен был вобрать в себя все самые передовые разработки, которые только способны выдать вазовские инженеры. А могли они не так уж и мало!
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Источник:

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Метки: ВАЗ   авто   автоваз   автомир   автомобили   концепт   лада   
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9  комментариев
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2k
cfhfwby Час назад
Как бы наши не старались делать автомашину, все равно получается... танк.
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6k
SR Минуту назад
Вот этот проект что ли?

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23k
Ego sum qui sum Полчаса назад
немного внешность уже устарела такая, нужно делать машину класса С++ или С#
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13k
ss 49 минут назад
Так вот ведь кто виноват в том, что в России как не было, так и нет полностью собственной машины!... Долбанная гейропа! Захватили, понимаешь всё и влияют. А Автовазу приходится отказываться от великих проектов в угоду этим... толерастам... Прости господи.
Да если бы не они, за российскими автомобилями сейчас бы по всему миру очереди стояли! Шпионов от конструкторского бюро Автоваза пришлось бы ссаными тряпками отгонять! Весь директорат Даймлер-Бенц плакал бы горькими слезами, в тщетных попытках продать хоть один Мерседес. А BMW вместе с Фольксваген стояли бы на паперти. В мире покупали бы только продукцию Автоваз!...
И всё это, если бы не козни Рено. Ну ничего. Сейчас всё встанет на свои места. Ужо сейчас-то Автоваз всем покажет! Ещё пару санкций добавят и всё! Автоваз впереди планеты всей!
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59k
Dominus Час назад
Страшная как и весь автоваз .
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737
vlad 2 часа назад
Не было денег пустить абсолютно новый автомобиль в серию.
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5k
VL 2 часа назад
Красивая машина (имхо)!
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30k
Fat Lynx 2 часа назад
Ну давайте еще ё-мобиль вспомним и марусю... Рыночек порешал: выбрал дешевое и то, что и так берут. Вот если бы гов-но не покупали, то может и машины были бы не хуже танков... ну вы поняли.
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236
eutace Fat Lynx Час назад
рынок здесь не причем. Рынок - не панацея. Всё немного сложнее, и много субъективных факторов
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