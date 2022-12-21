В Тольятти хотят продать 30-летнюю «девятку» без пробега. Ценник поражает

На крышке багажника, а также капоте и дверях машины сохранились заводские пломбы. Кроме того, сиденья модели покрыты чёрной пленкой, а поводки стеклочистителей и левое зеркало заднего вида и вовсе отсутствуют. Это говорит о том, что хэтчбек никогда не вставал на учёт в ГИБДД.