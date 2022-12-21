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В Тольятти хотят продать 30-летнюю «девятку» без пробега. Ценник поражает

В Тольятти хотят продать 30-летнюю «девятку» без пробега. Ценник поражает

Автор:
21 декабря 2022 08:32
Сообщество : Автомир
Метки: ВАЗ   ВАЗ 2109   авто   автомир   автомобили   лада   продажа авто   
893
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В Тольятти выставили на продажу коллекционный ВАЗ-2109 1992 года выпуска. Машина возглавляет в список самых дорогих Lada, которые когда-либо продавались на рынке подержанных автомобилей.
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Метки: ВАЗ   ВАЗ 2109   авто   автомир   автомобили   лада   продажа авто   
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14  комментариев
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22k
SolomonA 2 часа назад
1992? Эта самая жопа перестроечного периода? Когда красили без грунта - потому что грунта не было?... Идеальная покупка...
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66
ruslan d 8 минут назад
А зачем ?
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10k
Antilles Полчаса назад
Там все резинки, сальники, всё менять надо... Даже в подшипниках солидол кристаллизовался наверное...
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24k
Егор 41 минуту назад
А кому-то для счастья не хватало именно ее. А теперь нах никому не нужна.
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1k
ChePaev 45 минут назад
Длинное переднее крыло и высокая торпеда - это не раритет.
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1k
Angelpro Час назад
Она без дворников, да кому она нужна такая.
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369
Javier Час назад
Кому она вообще нужна? Коллекционной ценности точно не имеет
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12k
Cornho 2 часа назад
С нетерпением ждём комментов от адептов секты "высохших резинок".
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90
Obrval 2 часа назад
За 8 миллионов она ещё 30 лет простоит.
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29k
Dobry vojak Svejk Z 2 часа назад
А почему не 28 мл? Если решил хлам продавать, так мочи по полной )))
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1k
Шапкин 2 часа назад
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