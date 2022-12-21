В Тольятти хотят продать 30-летнюю «девятку» без пробега. Ценник поражает

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В Тольятти выставили на продажу коллекционный ВАЗ-2109 1992 года выпуска. Машина возглавляет в список самых дорогих Lada, которые когда-либо продавались на рынке подержанных автомобилей.
В Тольятти выставили на продажу красный ВАЗ-2109 образца 1992 года. По словам продавца, с момента производства машина прошла всего 11 километров. Все три десятилетия «девятка» провела в отапливаемом гараже, в связи с чем сохранилась в первозданном состоянии. Расстаться с уникальной «капсулой времени», на которую имеются оригинальная справка-счёт и квитанция из автомагазина, владелец готов за рекордные восемь миллионов рублей!
Судя по фотографиям, «девятка» пребывает в идеальном состоянии. На лакокрасочном покрытии и в салоне автомобиля отсутствуют видимые дефекты. В таком же превосходном виде находится и моторный отсек.
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На крышке багажника, а также капоте и дверях машины сохранились заводские пломбы. Кроме того, сиденья модели покрыты чёрной пленкой, а поводки стеклочистителей и левое зеркало заднего вида и вовсе отсутствуют. Это говорит о том, что хэтчбек никогда не вставал на учёт в ГИБДД.
В движение ВАЗ-2109 приводит 1,3-литровый бензиновый двигатель, отдача которого составляет 63 лошадиные силы. Агрегат работает в паре с механической коробкой передач.
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Метки: ВАЗ ВАЗ 2109 авто автомир автомобили лада продажа авто
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