Житель Кубани сбил трёх подростков на «зебре»

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На нерегулируемом пешеходном переходе в станице Кущевская 50-летний водитель на автомобиле Hyundai NF сбил трёх подростков. Всем пострадавшим потребовалась помощь медиков.
Пятеро несовершеннолетних девочек, 2006 года рождения, переходили дорогу по «зебре». Трое из них были сбиты.
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Подростки получили различные переломы, ушибы, растяжения, ссадины и гематомы. Все отправлены на амбулаторное лечение.
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Но, мля, эти зомби! В капюшонах! Неглядя ни разу налево прутся как бессмертные! Ни одна за 5 зомби не посмотрела налево! Как так то?
Мне вот интересно, какова статистика гибели пешеходов на нерегулируемых пешеходных переходах с момента введения новых ПДД о приоритете пешеходов? Мне кажется, что она неумолимо увеличивается! Если вначале люди по привычке смотрели по сторонам при переходе, то теперь, по моим наблюдениям, больше половины вообще не смотрят! А долбанутых водителей никто не отменял! Они были, есть и будут! Поколение, которое появилось уже после этого изменения ПДД, вообще не смотрят по сторонам! Молодые мамаши неглядя выкатывают перед собой коляски с детьми на проезжею часть... Они даже не думают, что кто-то может ехать в хлам пьяный, или спать за рулём, или мультфильмы смотрит после какой-нибудь дури, или просто отмороженный на всю голову, или банально плохо стало за рулём!
Хотя, ты даже не понял, что никого в больницу не положили.
Собрались на одном переходе победители в номинации "Невнимательность года".
Их сбили на 5 секунде. Это если принять что машина двигалась 40 кмч. Если быстрей, то в момент начала перехода, она была ещё дальше.
На каком расстоянии должна быть машина, чтобы безопасно перейти дорогу?
И почему один спокойно смог остановиться, а второй не смог?