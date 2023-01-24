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Житель Кубани сбил трёх подростков на «зебре»

Житель Кубани сбил трёх подростков на «зебре»

Автор:
24 января 2023 13:06
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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На нерегулируемом пешеходном переходе в станице Кущевская 50-летний водитель на автомобиле Hyundai NF сбил трёх подростков. Всем пострадавшим потребовалась помощь медиков.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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12k
Ivan Час назад
...Отвлёкся...
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27k
Юрьевич 12 минут назад
Ну с уродом на Hyundai всё ясно - таких надо пожизненно лишать прав и надолго изолировать от общества.
Но, мля, эти зомби! В капюшонах! Неглядя ни разу налево прутся как бессмертные! Ни одна за 5 зомби не посмотрела налево! Как так то?

Мне вот интересно, какова статистика гибели пешеходов на нерегулируемых пешеходных переходах с момента введения новых ПДД о приоритете пешеходов? Мне кажется, что она неумолимо увеличивается! Если вначале люди по привычке смотрели по сторонам при переходе, то теперь, по моим наблюдениям, больше половины вообще не смотрят! А долбанутых водителей никто не отменял! Они были, есть и будут! Поколение, которое появилось уже после этого изменения ПДД, вообще не смотрят по сторонам! Молодые мамаши неглядя выкатывают перед собой коляски с детьми на проезжею часть... Они даже не думают, что кто-то может ехать в хлам пьяный, или спать за рулём, или мультфильмы смотрит после какой-нибудь дури, или просто отмороженный на всю голову, или банально плохо стало за рулём!
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2k
веселый просто Полчаса назад
Отсюда делаем вывод : когда идешь толпой - иди впереди всех
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8k
Лещ Час назад
Они на дорогу вообще не смотрели... Полежат в больничке, потом будут умнее, хотя не факт..
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Олег

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