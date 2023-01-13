Ушла в себя: гнавшая на «красный» автомобилистка сбила пешехода

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В Архангельске 59-летняя женщина за рулём автомобиля «Фольксваген» проехала перекрёсток на запрещающий сигнал светофора и сбила пешехода.
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И вот это не гарантия. Меня чуть не сбила баба за рулем следующим образом: Т_образный перекресток, я иду вдоль главной, надо перейти по пешеходному переходу.
Баба за рулем проезжает переход и останавливается за ним, намереваясь выехать на главную. Нос высунула на половину полосы на главной.
Моя ошибка была в том, что я пощел за ней.. и тут она решила сдать назад, прямо на зебру - причем не оглядываясь. Едва выскочил.
Сам виноват, конечно, никак не просчитал действия глупой бабы, однако же и она не должна была не глядя...
p.s. Было бы наказание за телефон в руках во время движения лишение прав на пару лет, то подобных ДТП стало бы гораздо меньше.
И не надо сравнивать с сосулькой с крыши, во первых иногда если явно опасное место, я смотрю наверх, во вторых это единичные случаи, а сбитых людей на переходах тысячи... и вообще одно на другое не влияет. Ты мне что пытаешься доказать то? Что смотреть по сторонам не надо при переходе дороги? Ну удачи, можешь не смотреть)))