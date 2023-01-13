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Ушла в себя: гнавшая на «красный» автомобилистка сбила пешехода

Ушла в себя: гнавшая на «красный» автомобилистка сбила пешехода

Автор:
13 января 2023 13:15
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   на красный   пешехода сбили   пешеходный переход   
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В Архангельске 59-летняя женщина за рулём автомобиля «Фольксваген» проехала перекрёсток на запрещающий сигнал светофора и сбила пешехода.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   на красный   пешехода сбили   пешеходный переход   
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16  комментариев
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24k
Павел Плеханов 2 часа назад
Звука почему нет? Чтобы не было слышно, как она по телефону трындит?
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BiZ 14 минут назад
правильно говорят инструктора - при испуге животное сначала делает скорость, потом направление..
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4k
Stas 2 часа назад
блин. Ну вот, конечно, баба трындела по телефону, залипала где угодно, но не на дороге. Гранату ей в руку и в лес. НО! Вот скольок я дорогу перехожу, столько раз смотрю по сторонам, ка бешенный, потому что знаю, что всегда найдется летун и лучше я постою в сторонке, а он что-то нарушит и найдет не меня, а дерево. Сколько раз все и всегда говорят - ДОРОГА - МЕСТО ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ. Мобилы, капюшоны, сон - все это на дороге надо оставлять в стороне, иначе беды рано или поздно не избежать( Переть на свой зеленый со словами "я всегда прав" в городах, где все вечно торопятся и факапят - дорога на тот свет(
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5k
livaneth 2 часа назад
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8k
Борис Карабанов 2 часа назад
Ну, что тут сказать? Ясен перец, не убедился пешеход в своей безопасности, а потому и пострадал. Убедился бы - не пострадал!
p.s. Было бы наказание за телефон в руках во время движения лишение прав на пару лет, то подобных ДТП стало бы гораздо меньше.
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417
Knives22 dima423 Полчаса назад
Тут дело в том, что в подобных ситуациях часто вспоминают про бдительность пешеходов, перекладывая всю ответственность на них, напрочь забывая что машина это средство повышенной опасности и все мелочи, такие как погодные условия, скорость и тормозной путь должны волновать водителя, а не пешехода. Вот вы когда рядом с домами зимой ходите наверное на верх не смотрите, а следовало бы, кто знает может крышу чистят, а огородить опасный участок забыли. Прохожий должен идти спокойно, если он правил никаких не нарушает, а не вертеть головой на 360 градусов в ожидании что от какого то дурака прилетит.
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417
Knives22 dima423 16 минут назад
Если сбивают тысячи то не только пешеходы должны быть внимательны, но и водители. И водители в большей степени. А тем временем у нас за двух сбитых насмерть детей 5 лет дают.
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3k
Илья 2 часа назад
Жалко что не было камаза слева, который бы размазал эту любительницу ездить на красный. И пешик был бы цел.
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