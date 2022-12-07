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В данном случае жаль только водителей: неадекватный пешеход напролом пёр на красный

В данном случае жаль только водителей: неадекватный пешеход напролом пёр на красный

Автор:
07 декабря 2022 12:02
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   на красный   пешехода сбили   пешеходный переход   
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Мужчина неспешно переходил проезжую часть в Чебоксарах, несмотря на красный сигнал светофора и поток автомобилей. Его сбил Suzuki Grand Vitara, затем тело отбросило на Hyunday Solaris.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   на красный   пешехода сбили   пешеходный переход   
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21  комментарий
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6
Павел Игольников Час назад
ну неужели даже в этом случае виновным признают водителя автомобиля, а пешеходу за это ничего не будет? Не понимаю я наших законов...
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8k
Мариус 6 минут назад
Отчаянный самоликвидатор
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9k
Б.Касторский Полчаса назад
На самом деле есть и неплохой момент, сбивший ехал вровень с другим автомобилем и не мог видеть пешехода. Да и ожидать, что кто-то пойдет на красный по такой широкой дороге. Что будет ему (ага, водителю придется доказывать, что он не мог избежать наезда) на пользу при расследовании. Но ГК всё равно будет на стороне пешехода. Ведь "средство повышенной опасности" и явно сложно будет доказать умысел пешеход на такой печальный конец перехода.
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−3
Русский Б.Касторский 14 минут назад
Это не оправдание: Ответ на данный вопрос дается во втором абзаце пункта 10.1 ПДД:

При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.
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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ 46 минут назад
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6
Иван Сусанин 52 минуты назад
бухой- все пох было)
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32k
Fat Lynx 59 минут назад
К тротуару шел... не фортануло!
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25k
The Dude Час назад
Жаль, что при нынешних законах, которые действуют в этой стране, водитель поимеет геморрой.
И скорее всего организм с пороком мозжечка не будет компенсировать водителю вероятные повреждения кузова.
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16k
Александр Час назад
"А я укуреный иду по переулочку"
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Олег

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