В данном случае жаль только водителей: неадекватный пешеход напролом пёр на красный

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Мужчина неспешно переходил проезжую часть в Чебоксарах, несмотря на красный сигнал светофора и поток автомобилей. Его сбил Suzuki Grand Vitara, затем тело отбросило на Hyunday Solaris.
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Пострадавший получил тяжёлые травмы. За жизнь мужчины борются медики.
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При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.
Я выше написал, про то, что обзор был закрыт, так как в левом ряду двигался автомобиль. Так что обнаружить опасность водитель скорее всего не мог.
Будьте внимательней!
И скорее всего организм с пороком мозжечка не будет компенсировать водителю вероятные повреждения кузова.
Из-за припаркованных машин вылетает сначала мелкая недособака, а потом та сучка, которая выгуливала её.
двуногая сучка контактирует капотом товарища. После чего получает перелом.
Как итог: капот он выправлял за свой счёт, сучке выплачивал компенсацию. Т.к. управляет транспортным средством повышенной опасности.