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«Я не мажор, я - предприниматель»: суд арестовал организатора «элитного» автопробега в Москве

«Я не мажор, я - предприниматель»: суд арестовал организатора «элитного» автопробега в Москве

Автор:
29 августа 2022 17:50
Сообщество : Автомир
Метки: Москва   автопробег   арест   мажоры   полиция   предприниматель   силовики   спецприемник   
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Он до последнего не верил, что отправится за решётку.

Вчера в столице России захотели устроить автопробег люксовых машин. Но не срослось - власти города не дали добро на эту акцию и всех участников повязали.

Организатор пробега - Алексей Хитров - арестован по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ (организация одновременного массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка).

Ближайшие 15 суток проведёт в спецприёмнике.

Его брат-близнец тоже влетел - но на суде уверенно валили всё на родственника, а сам утверждал, что пришёл на встречу пешком. Тоже арестован на 15 суток.

Скорее всего, больше в Москве «элитных» автопробегов не будет. По крайней мере, таких массовых.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Москва   автопробег   арест   мажоры   полиция   предприниматель   силовики   спецприемник   
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13  комментариев
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86k
Taras Kozalupko 2 часа назад
Разогнали гей парад...
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236
Sumrak58100 8 минут назад
Чем больше Господь посылает денег человеку, тем меньше разума Он ему оставляет.
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−62
Thomsen 12 минут назад
Шофёр эвакуатора
Знатно отомстил -
Когда грузил феррари -
Дважды уронил.

А сторож штрафстоянки
Спи*дил с тачки руль.
Вернётся в свою Пензу -
Прикрутит на жигуль.
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26k
lem02 54 минуты назад
Боремся, что бы не было богатых? А надо бы что бы не было бедных...
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236
Sumrak58100 lem02 9 минут назад
А причём здесь борьба с богатыми? Им кто-то ездить на большой скорости запрещает? Под Питером построили автодром - деньги у них есть, заплатите, езжайте туда и гоняйте хоть до ус...чки. Не нравится под Питером, постройте свой автодром, раз вы такие богатые и успешные.
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11k
Ледовый Час назад
товарищ Путин, займитесь олигархами, предлагаю национализировать имущество олигархов, чьи поступки идут не в ногу с нынешними тенденциями, а их принудительно выселять за пределы нашей страны
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6k
Котэ 2 часа назад
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40k
Сергей 2 часа назад
пробег БУ закончился не начавшись.
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5k
Дмитрий 2 часа назад
Просто определённой прослойке людей, указали их место! В стране не простые времена. Гибнут люди, а вы, пилАть, на люксовых авто, пикники устраиваете. Посидите и подумайте...
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6k
Sanar 2 часа назад
Вот вы утомили с этими покерами, из каждого утюга уже, да и хрен по ним.
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August

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