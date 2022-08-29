«Я не мажор, я - предприниматель»: суд арестовал организатора «элитного» автопробега в Москве

Он до последнего не верил, что отправится за решётку.
Вчера в столице России захотели устроить автопробег люксовых машин. Но не срослось - власти города не дали добро на эту акцию и всех участников повязали.
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Организатор пробега - Алексей Хитров - арестован по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ (организация одновременного массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка).
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Ближайшие 15 суток проведёт в спецприёмнике.
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Его брат-близнец тоже влетел - но на суде уверенно валили всё на родственника, а сам утверждал, что пришёл на встречу пешком. Тоже арестован на 15 суток.
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Скорее всего, больше в Москве «элитных» автопробегов не будет. По крайней мере, таких массовых.
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АНТИФИШКИ
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Знатно отомстил -
Когда грузил феррари -
Дважды уронил.
А сторож штрафстоянки
Спи*дил с тачки руль.
Вернётся в свою Пензу -
Прикрутит на жигуль.