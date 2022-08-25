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Трюкач на питбайке влетел в «ГАЗель»: юноша получил множественные травмы

Трюкач на питбайке влетел в «ГАЗель»: юноша получил множественные травмы

Автор:
25 августа 2022 11:17
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   газель   дтп   мотоциклист   хруст   
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В Ижевске на улице гагарина 16-летний парень на питбайке двигался на заднем колесе и совершил столкновение с «ГАЗелью», водитель которой ехал по встречной полосе.

Источник:

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   газель   дтп   мотоциклист   хруст   
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20  комментариев
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31k
Fat Lynx Час назад
Ну... тут как бы встретились два дол-бо-ё-ба.
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−128
Валерий Петров 12 минут назад
родителей питбайкеров надо прав лишать в том числе на воспитание ребенка.
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9k
♚ Мрачный Жнец ♚ 20 минут назад
Я даже несколько раз пересмотрел....
"Газельку" жалко...
Да и дедуле седых волос прибавилось.
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−104
HalloFreeSpace 43 минуты назад
вот так встреча ...
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7k
Борис Карабанов 48 минут назад
Наверное, именно так выглядит понятие "впечатался".
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9k
Игорь 53 минуты назад
теперь мотоцикл - его законная добыча
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12k
P.F. Час назад
Все хрусты, ездящие по дорогам общего пользования на заднем колесе, имбецилы по определению.
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7k
Борис Карабанов Час назад
Офигеть! Девушка разговаривает без помощи рук! Сто лет подобного не видел!
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15k
Александр Час назад
Ссылка www.youtube.com
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Олег

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