Трюкач на питбайке влетел в «ГАЗель»: юноша получил множественные травмы

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В Ижевске на улице гагарина 16-летний парень на питбайке двигался на заднем колесе и совершил столкновение с «ГАЗелью», водитель которой ехал по встречной полосе.
Несовершеннолетний водитель питбайка с многочисленными травмами госпитализирован. 52-летний водитель «ГАЗели» не пострадал.
Видео от Госавтоинспекции Удмуртии
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АНТИФИШКИ
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