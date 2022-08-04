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Молодой да ранний: в Крыму пьяный подросток на скутере сбил полицейского и пытался скрыться

Молодой да ранний: в Крыму пьяный подросток на скутере сбил полицейского и пытался скрыться

Автор:
04 августа 2022 12:07
Сообщество : Аварии
Метки: Погоня   авто   видео   дтп   мотоциклист   пьяный за рулем   сбил полицейского   хруст   
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Около четырёх часов утра в Севастополе 15-летний водитель скутера не подчинился законному требованию сотрудника ДПС и совершил на него наезд.

Источник:

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Метки: Погоня   авто   видео   дтп   мотоциклист   пьяный за рулем   сбил полицейского   хруст   
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6  комментариев
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25k
Киры4 3 часа назад
.....ц котёнку.
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Станислав Час назад
Как он не перевернулся после такого удара О_О. А пи..юка на нары отправят на долго. Идиот.
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35k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
мелкий долбоящер
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6k
Shtoppi 2 часа назад
Карьера байкера закончилась не успев начаться. Придурок малолетний.
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682
Kanifolkin 2 часа назад
Бл.ть - насмотрятся игрушек, где после сбивания полицейского за тобой: ни погони; ни злых сослуживцев сбитого (а такие догнав - могут и с ноги пробить); ни задержания, суда и наказания. Дебилы, одним словом...

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7k
Алеksей 2 часа назад
я чёт не понял, сотрудник себя бессмертным почуял? он и перед камазом бы так встал? он что, дебил?! Они бы, млять, ещё живой цепью бы встали взявшись за руки!
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