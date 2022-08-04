Молодой да ранний: в Крыму пьяный подросток на скутере сбил полицейского и пытался скрыться

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Около четырёх часов утра в Севастополе 15-летний водитель скутера не подчинился законному требованию сотрудника ДПС и совершил на него наезд.
Сбив сотрудника, нарушитель попытался скрыться, но далеко уехать ему не удалось. Задержанным оказался пьяный 15-летний подросток, не имевший прав управления транспортным средством.
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«В результате ДТП автоинспектор получил тяжелые травмы и был госпитализирован», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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АНТИФИШКИ
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