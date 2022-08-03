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Мужчина за рулём Kawasaki Ninja без номеров пытался скрыться от сотрудников ГИБДД. Проскакивая перекрёсток улиц Ленина и Карла Маркса на красный свет, он столкнулся с внедорожником Toyota Land Cruiser Prado.
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Водитель внедорожника не пострадал.
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АНТИФИШКИ
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Новости партнёров
Очередной НЕДОДЕЛАННЫЙ НЕДОУМОК недорого купил ворованный СПОРТ-БАЙК)) без документов.
Думал что это красиво и круто и на велосипеде он уже умеет ездить значит можно и СПОРТ-БАЙК)))))
СПОРТ-БАЙК для езды по городу не предназначен!
НЕДОУМОК ДУМАЛ ЧТО РАЗГОН ДО 100км\ч за 3.5сек помогут ему скрыться))))
Ехал быстро и тут РЕЛЬСЫ ((( при наезде на рельсу СПОРТ-БАЙК может УПАСТЬ))))
Он очень внимательно смотрел на рельсы и все свои навыки вождения использовал чтоб рельсу не зацепить и не перевернуться))) получилось. Всё внимание ушло на рельсы. И вдруг перекрёсток и красный цвет!
Недоумок своей головой пытается пробить Крузак - ломает шею и летит дальше.
НА СПОРТ-БАЙКЕ по городу ездить это как НА БОЛИДЕ Ф-1 по городу ездить))))
НЕЛЬЗЯ!!!!
Очень неудобно! и смертельно опасно.