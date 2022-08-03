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Авария дня. Роковая попытка иркутского мотоциклиста скрыться от ДПС

Авария дня. Роковая попытка иркутского мотоциклиста скрыться от ДПС

Автор:
03 августа 2022 12:20
Сообщество : Аварии
Метки: Погоня   аварии   авария дня   авто   видео   дтп   мотоциклист   смертельное дтп   
858
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Мужчина за рулём Kawasaki Ninja без номеров пытался скрыться от сотрудников ГИБДД. Проскакивая перекрёсток улиц Ленина и Карла Маркса на красный свет, он столкнулся с внедорожником Toyota Land Cruiser Prado.
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Источник:

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Метки: Погоня   аварии   авария дня   авто   видео   дтп   мотоциклист   смертельное дтп   
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24  комментария
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3k
Денис 7 часов назад
Люди не пострадали уже хорошо.
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5k
VooDoo 3 часа назад
водилу крузака по человечески жалко(
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2k
Feathery 4 часа назад
Сальтуху исполнил на 6.0! Это хорошо, что "он больше не будет"!
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224
HalloFreeSpace 5 часов назад
Ну поймали бы они его , административка максимум... это стоило жизни ?
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224
HalloFreeSpace emporio_ss 4 часа назад
Ну разбиться лучше чтоль ?
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224
HalloFreeSpace emporio_ss 4 часа назад
чет я не понял ...
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1k
emporio_ss 5 часов назад
Это СПОРТ-БАЙК для езды по городу не предназначен!

Очередной НЕДОДЕЛАННЫЙ НЕДОУМОК недорого купил ворованный СПОРТ-БАЙК)) без документов.
Думал что это красиво и круто и на велосипеде он уже умеет ездить значит можно и СПОРТ-БАЙК)))))

СПОРТ-БАЙК для езды по городу не предназначен!
НЕДОУМОК ДУМАЛ ЧТО РАЗГОН ДО 100км\ч за 3.5сек помогут ему скрыться))))

Ехал быстро и тут РЕЛЬСЫ ((( при наезде на рельсу СПОРТ-БАЙК может УПАСТЬ))))
Он очень внимательно смотрел на рельсы и все свои навыки вождения использовал чтоб рельсу не зацепить и не перевернуться))) получилось. Всё внимание ушло на рельсы. И вдруг перекрёсток и красный цвет!

Недоумок своей головой пытается пробить Крузак - ломает шею и летит дальше.


НА СПОРТ-БАЙКЕ по городу ездить это как НА БОЛИДЕ Ф-1 по городу ездить))))

НЕЛЬЗЯ!!!!


Очень неудобно! и смертельно опасно.

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1k
Вадим Курбатов 5 часов назад
Очень своеобразный способ уйти от уплаты штрафа! Неужели его стоимость дороже гроба и переживаний близких!?
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3k
SandMANn 6 часов назад
Куда стремился туда и приземлился
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870
IOON 6 часов назад
лучше бы они его застрелили, машина бы не пострадала. в чем сложность дать полномочия, если человек сваливает от ментов тараньте, стреляйте, это уже не гражданин, а нарушитель спокойствия и потенциальный убийца!! При строгой отчетности и обязательной записи на видео происшествия, плюс гонщик оплачивает ремонт патрульной машины, а если не может принудительно отрабатывает. Раз предупредили, два, нет реакции сбивайте с дороги, стреляйте..не просто так же убегает, может под мухой, или обжабанный, представляет реальную угрозу для окружающих!!!
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1k
Dwarf61 6 часов назад
Бокой удар в прадик - там и раму могло повести. Хозяин ни с чего встрял на ремонт. А "вазу с цветами" не жалко вообще.
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2k
kosterok 6 часов назад
От полиции он все таки ушел... Правда на тот свет...
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1k
svarog19692007 6 часов назад
Естественный отбор в действии ?
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7k
Борис Карабанов 6 часов назад
Кощунственно, но "свояк" от двух шаров в угол.
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28k
Макарыч 6 часов назад
Кукурузер жалко.
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Олег

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