Не дождалась 4 секунды: в Волгограде женщина попыталась перебежать дорогу на красный свет

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54-летняя женщина перебегала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на красный свет и попала под автомобиль «Рено-Логан», которым управлял 58-летний мужчина.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Вот только медицина в данном случае бессильна.
Идиотизм не лечится
Вот что должно случиться в голове у человека, что бы он бросился под машину?
Нет, пострадавшую не жаль. Жаль водителя автомобиля, который столкнулся с такой проблемой. Жаль медиков, которых дернули помогать тому, кто сам виноват.
Хорошее объяснение! Спасибо.
Причем на всю головушку
Видел как мальчишка не дождавшись зеленого,побежал,и чуть не попал под огромный джип,несущийся на желтый. Джип вылетел на встречку,чуть не встав на два колеса,а пацан в последнюю секунду,развернулся и побежал обратно.
Чудом разминулись,иначе просто брызги бы были,как от жука.