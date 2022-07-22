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Не дождалась 4 секунды: в Волгограде женщина попыталась перебежать дорогу на красный свет

Не дождалась 4 секунды: в Волгограде женщина попыталась перебежать дорогу на красный свет

Автор:
22 июля 2022 12:16
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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54-летняя женщина перебегала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на красный свет и попала под автомобиль «Рено-Логан», которым управлял 58-летний мужчина.

Источник:

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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19  комментариев
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2k
GROMOZEKA 2 часа назад
«Женщине понадобилась помощь медиков»

Вот только медицина в данном случае бессильна.
Идиотизм не лечится
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1k
Леший Минуту назад
для бегущих на красный в аду отдельный котёл......
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−2
Nik 13 минут назад
То ты не видишь красный, то тебя на красном. Кому как.
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102
Максим Макашев Полчаса назад
есть общеизвестная поговорка, что машина ДАВИТ, а НЕ @БЁТ
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687
Мария Коненкова 43 минуты назад
От жеж дура, бл.... ну про красный свет без комментариев, хотя, бывает, проскакивают благополучно, ни один водитель принципиально давить не будет, но тут шансов было ноль - перебежала бы перед первым, второй, из соседнего ряда, по любому бы не успел затормозить, просто не увидел бы. Ну, живая, и слава богу, хоть водителя не засудят.
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9k
Игорь Час назад
Автобус увидала
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852
IOON Час назад
если в 54 мозгов нет, то уже и не будет!!
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2k
!ГЕНнадий 2 часа назад
Выбежать в центр полосы, и ОСТАНОВИТЬСЯ!.... Дарвин, неси премию!...
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46k
dima423 2 часа назад
дура бл 54 года а мозгов как будто 5 или 4...
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35k
Опаньки 2 часа назад
как то ведь дожила до 54 лет
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8k
Б.Касторский 2 часа назад
Всегда было любопытно, какая такая срочность, что бы бежать через дорогу?
Вот что должно случиться в голове у человека, что бы он бросился под машину?
Нет, пострадавшую не жаль. Жаль водителя автомобиля, который столкнулся с такой проблемой. Жаль медиков, которых дернули помогать тому, кто сам виноват.
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7k
Борис Карабанов 2 часа назад
58 лет. Возраст. Зрение уже слабее и реакция медленней.
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12k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Правила ПДД кровью написаны,и это не преувеличение!
Видел как мальчишка не дождавшись зеленого,побежал,и чуть не попал под огромный джип,несущийся на желтый. Джип вылетел на встречку,чуть не встав на два колеса,а пацан в последнюю секунду,развернулся и побежал обратно.
Чудом разминулись,иначе просто брызги бы были,как от жука.
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