Парень на «десятке» не притормозил перед сломанным светофором и влетел в столб

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В Магнитогорске поток машин остановился, чтобы пропустить пешеходов, а молодой водитель «десятки» летел по левой полосе и пожалел об этом.
Присутствует ненормативная лексика! Смотреть с 0:30
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: ВАЗ аварии авто авто аварии видео дтп пешеходный переход
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