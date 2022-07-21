FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 9783 поста • 777 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
Парень на «десятке» не притормозил перед сломанным светофором и влетел в столб

Парень на «десятке» не притормозил перед сломанным светофором и влетел в столб

Автор:
21 июля 2022 12:56
Сообщество : Автомир
Метки: ВАЗ   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешеходный переход   
589
1
1
В Магнитогорске поток машин остановился, чтобы пропустить пешеходов, а молодой водитель «десятки» летел по левой полосе и пожалел об этом.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: ВАЗ   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешеходный переход   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
25  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Кружок 6 часов назад
С каких пор мигающий жёлтый стал признаком "Неисправности" светофора???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 10)
931
Pterocactus 8 минут назад
А я вот как могу!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Alexander 11 минут назад
отличный денёк, уже второе кино и всё такое смотрибельное, но мото всё же красочнее, пойду ещё поищу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
GROMOZEKA 3 часа назад
ПроскаКУЙ
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
il16 4 часа назад
Надо было реношку бить, ехал-то по главной. А водителю рено хорошо бы проставиться тазоводу, что ценой своей машины спас и его машину, и его жизнь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
fin4all 5 часов назад
С одной стороны, конечно, перед переходом обязан был остановиться, так как рядом машины встали. С другой - пешеходы пешеходами, а знаки приоритета никто не отменял. Так что в случае ДТП виноват был бы белый кроссовер.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Slowly 5 часов назад
Бред какой. Светофор в режиме "ограничения", а урод просто нёсся и схватил. И чё?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Борис Карабанов 5 часов назад
- Годы, годы... Зрение уже слабое, реакция не та. Он уже кроме себя на дороге никого не видит и не понимает где он. Надо права у таких старпёров уже на полку класть вместе со вставной челюстью.
- Написано же - МОЛОДОЙ водитель!
- А! Ну, с кем не бывает. Дело житейское.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
204
Филипп Преображенский 6 часов назад
Классика самоутилизации долпоёпа. Тазовое ведро в утиль, а за столб придется платить. Хорошо, что без пострадавших. Тазовод не в счет, мозга там нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
204
Филипп Преображенский Василич 56 минут назад
А ПДД все-таки почитайте, уважаемый. А то с купленными правами, или совсем без них, как-то стремно ездить, и в пабликах фуйню городить. А п. 14.2 почитайте отдельно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
pinbalist 6 часов назад
Идеально! Никого не зацепил, ещё и за повреждение столба (если они есть) будет расплачиваться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Олег

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

352743



Другие посты автора
Популярное в сообществах
70-е годы: эпоха, которую больше не с чем сравнить
70-е годы: эпоха, которую больше не с чем сравнить
Тот случай, когда завелась любовница
Тот случай, когда завелась любовница
События на Украине 20- 21 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 20- 21 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Взгляните на этот "раздавленный" Dodge Sportsman 1976 года
Взгляните на этот "раздавленный" Dodge Sportsman 1976 года
Громкие события в шоу-бизнесе 70-х годов, которые потрясли мир
Громкие события в шоу-бизнесе 70-х годов, которые потрясли мир
Простой в использовании пылесос для влажной и сухой уборки Redkey W12 со скидкой 60%
Простой в использовании пылесос для влажной и сухой уборки Redkey W12 со скидкой 60%
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#интересное#картинки#подборка#люди#забавно#автомобили#сатира#удивительное рядом
#Юмор#факты#Разное#в мире#аварии#сарказм#новости#истории#авто аварии#природа
#прикол#животные#история#Ynews#дтп#Россия#США#Прошлое#автомир#маразм
Простой в использовании пылесос для влажной и сухой уборки Redkey W12 со скидкой 60% Простой в использовании пылесос для влажной и сухой уборки Redkey W12 со скидкой 60% Авария дня. Четыре человека пострадали в ДТП в Кемеровской области Авария дня. Четыре человека пострадали в ДТП в Кемеровской области Надо было бить: водитель избегал столкновения с подрезавшим автомобилем и устроил серьёзное ДТП Надо было бить: водитель избегал столкновения с подрезавшим автомобилем и устроил серьёзное ДТП Безрассудный левый поворот: момент ДТП на перекрёстке в Кемерово Безрассудный левый поворот: момент ДТП на перекрёстке в Кемерово Недоделанный «шашечник» на ВАЗе влетел в пассажирский автобус Недоделанный «шашечник» на ВАЗе влетел в пассажирский автобус Авария дня. В Нижегородской области пассажир ВАЗа погиб в ДТП Авария дня. В Нижегородской области пассажир ВАЗа погиб в ДТП

На что жалуетесь?

Вернуться