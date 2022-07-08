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Хот-род с мотором Detroit Diesel: безумие способное перевернуть само себя

Хот-род с мотором Detroit Diesel: безумие способное перевернуть само себя

Автор:
08 июля 2022 09:01
Сообщество : Автомир
Метки: Ford   авто   автомир   автомобили   кастомайзинг   хот-род   
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Когда-то стандартный пикап F-600 1959 года выпуска, производившийся в Бразилии, теперь представляет собой настоящий хот-род, который приводится в движение Detroit Diesel 6V53T в паре с автоматической 4-ступенчатой коробкой передач.
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Источник:

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Метки: Ford   авто   автомир   автомобили   кастомайзинг   хот-род   
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