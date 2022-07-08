Хот-род с мотором Detroit Diesel: безумие способное перевернуть само себя

Российские фильмы о людях, которые нашли свое признание

Стимпанк выходного дня: самодельная паровая машина из старого Ford A

Кто-то потратил более 200 000 долларов на этот кастомный пикап Ford, и теперь продаёт его в три...

Старинный Dodge 1918 года превратили в великолепный хот-род

Вот это жесть: кастомный пикап Chevrolet 1941 года

Четырехдверный Ford Bronco 1979 года — это Raptor F150 с наддувом