Хот-род с мотором Detroit Diesel: безумие способное перевернуть само себя

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Когда-то стандартный пикап F-600 1959 года выпуска, производившийся в Бразилии, теперь представляет собой настоящий хот-род, который приводится в движение Detroit Diesel 6V53T в паре с автоматической 4-ступенчатой коробкой передач.
Увидев фото этой машины, я сразу принял её за безумную «техничку», благодаря подобию стрелы крана-подъемника в задней части, но позже выяснил, что конструкция, похожая на стрелу там совсем для других целей находится.
О том, что уникальная самоделка когда-то была пикапом Ford F-600 здесь напоминает лишь кабина. В основе здесь действительно лежит этот рамный пикап 1959 года, его рама была распилена, удлинена, усилена и адаптирована под установку дизельного двигателя и двухскоростного заднего моста Eaton.
Мощный карбюраторный V8, которыми Ford F-600 комплектовались с завода, уступил место шестицилиндровому двухтактному турбированному 6V53T от Detroit Diesel.
Мощный карбюраторный V8, которыми Ford F-600 комплектовались с завода, уступил место шестицилиндровому двухтактному турбированному 6V53T от Detroit Diesel.
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Известный в среде любителей «дизельпанка» агрегат. К слову, устанавливался на М-113, американский гусеничный бронетранспортер, выпускавшийся с 1960-го на протяжении пятидесяти лет.
Мощность в 215 л.с., способность работать на высоких (как для дизеля) оборотах и приличный крутящий момент способны эту машину поставить «на козла», именно поэтому сзади установлена стрела с регулируемым наклоном, выполняющая роль ограничителя.
Коробка передач автоматическая, Allison MT 643, подвеска рессорная, причем спереди рессора одна, поперечная. Не знаю, как эта штука по управляемости, но входить в повороты на скорости мне бы на ней точно не хотелось.
Напоследок – кабина, здесь царство металла. Кругом металл, никакого пластика, разбавляют картину лишь пара сидений с четырёхточечными ремнями безопасности, и установлены они здесь не для красоты. Кстати, мне лично кабина этого Форда очень напоминает Зиловскую, как внешне, так и внутри, а вам?
Парни, сделавшие этот безумный «боливар», накатавшись на нем, решили продать. Покупатель, готовый расстаться с приличной суммой в 24.500 долларов нашелся довольно быстро. Надеюсь, он бережет себя и с ним всё в порядке.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Ford авто автомир автомобили кастомайзинг хот-род
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