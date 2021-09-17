Старинный Dodge 1918 года превратили в великолепный хот-род

Как это часто бывает с такими проектами, рано или поздно приходит время, когда владелец чувствует себя готовым расстаться с машиной. Затем они начинают понимать, что никто не желает покрывать огромную сумму денег, вложенную в одноразовый проект. Этот Dodge 30 не стал исключением: он продается в США сейчас за 60 000 долларов.