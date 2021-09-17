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Старинный Dodge 1918 года превратили в великолепный хот-род

Старинный Dodge 1918 года превратили в великолепный хот-род (26 фото + 1 видео)

Автор:
17 сентября 2021 10:03
Сообщество : Автомир
Метки: Dodge   авто   автомир   автомобили   кастомайзинг   хот-род   
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Человек, заказавший хот-род Dodge 30 1918 года, хотел, чтобы он был с современной роскошной отделкой и мощным дизельным двигателем. Кузовом занималась компания VICE Unlimited Design из Северной Каролины.

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Метки: Dodge   авто   автомир   автомобили   кастомайзинг   хот-род   
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5  комментариев
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28k
Snork Snorkoff 3 часа назад
Зачем было гробить раритетный автомобиль? Имхо проще было с нуля эту поделку слепить.
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8k
insaider 20 минут назад
Отделка дубом немного напоминает седушку от унитаза,а так норм.
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2k
a_komolow Час назад
Пузотёрка!
На "лежачем полицейском" повиснет!
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9k
kaboza Час назад
Затея бредовая, но этим и приколола)), у парней с руками все в порядке, что о колпаке не скажешь, если лобовуха не триплекс, науй голову отрежет...
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769
vasilykopkov Час назад
Самое выгодное вложение - это антиквариат. Его больше не становится.
И этот пост тому доказательство. Был антикварный кузов, с возможностью восстановления.
Стал кусок дер*ма, который имеет ценность только для того, кто его заказал.
На антикварном рынке эта сборная солянка ничего стоить не будет.
И к стати, сомнительно, что сможет ездить по дорогам общего пользования...
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