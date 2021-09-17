Старинный Dodge 1918 года превратили в великолепный хот-род

254
26
1
Человек, заказавший хот-род Dodge 30 1918 года, хотел, чтобы он был с современной роскошной отделкой и мощным дизельным двигателем. Кузовом занималась компания VICE Unlimited Design из Северной Каролины.
Металлические детали и внешние панели были обработаны патиной, а кабина отделана красным дубом и коричневой кожей. Одно только это потребовало инвестиций в размере более 96000 долларов США.
Был установлен задний мост Ford F-серии, а подвеска сделана с использованием современных компонентов пневмоподвески наряду с листовыми рессорами.
Подушки безопасности? Каркас безопасности? Помощь при вождении? Забудь это. Единственная мера предосторожности - это надежные тормоза. Они необходимы, учитывая 5,9-литровый дизельный двигатель Cummins с турбонаддувом, расположенный в передней части.
Как это часто бывает с такими проектами, рано или поздно приходит время, когда владелец чувствует себя готовым расстаться с машиной. Затем они начинают понимать, что никто не желает покрывать огромную сумму денег, вложенную в одноразовый проект. Этот Dodge 30 не стал исключением: он продается в США сейчас за 60 000 долларов.
Источник:
Ссылки по теме:
- Полное безумие: двигатель из Великобритании, кузов из Германии, а сделано во Франции
- Кастомизированный грузовичок с японским сердцем от тюменских мастеров
- Этот хот-род на базе 60-летнего Ford F-600 выглядит так, будто готов к апокалипсису
- Модифицированный Dodge Magnum 1978 года с очень странной внешностью
- Безумный Ford A "Rat-God" из мастерской FSD Hot Rad Ranch
Метки: Dodge авто автомир автомобили кастомайзинг хот-род
14
Понравилось14
Новости партнёров
На "лежачем полицейском" повиснет!
И этот пост тому доказательство. Был антикварный кузов, с возможностью восстановления.
Стал кусок дер*ма, который имеет ценность только для того, кто его заказал.
На антикварном рынке эта сборная солянка ничего стоить не будет.
И к стати, сомнительно, что сможет ездить по дорогам общего пользования...