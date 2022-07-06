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Автомобиль снёс пешехода на «зебре» в Петрозаводске

Автомобиль снёс пешехода на «зебре» в Петрозаводске

Автор:
06 июля 2022 13:06
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   смертельное дтп   
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На Лесном проспекте в Петрозаводске 39-летний водитель за рулем автомобиля Daewoo Nexia сбил 81-летнего мужчину.

Источник:

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   смертельное дтп   
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9  комментариев
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659
Arti Час назад
Он там газку еще прибавил чтоль
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3k
Motorola 10 минут назад
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23k
MrGod 12 минут назад
Поздравим тупого и слепого!
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11k
P.F. 49 минут назад
Водила в телефоне что ли залипал? Даже не тормозил перед зеброй...
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8k
Tamdima 52 минуты назад
Мне кажется уже было видео с этого перехода. Тетку с коляской сбивали. Еще 4 - 5 трупов и внесут предложение по установке светофора. Потом через год поставят!
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9k
Василенко Татьяна 55 минут назад
Ну как так? Чем занят был водитель? Почему не притормозил? Дед же по переходу шел...
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955
Шурман Час назад
В 81 год так бегать , ну удачи , это был его последний марафон
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Олег

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