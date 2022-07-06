Автомобиль снёс пешехода на «зебре» в Петрозаводске

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На Лесном проспекте в Петрозаводске 39-летний водитель за рулем автомобиля Daewoo Nexia сбил 81-летнего мужчину.
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АНТИФИШКИ
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