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На 666 километре трассы М-7 "Волга" 36-летний водитель «Лады Гранты» на высокой скорости пытался объехать весь поток справа и совершил наезд на 42-летнего мужчину, переходившего дорогу по «зебре».
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Пешеход скончался на месте происшествия.
14-летняя девочка, сидевшая на переднем сиденье "Гранты" (была пристёгнута), по предварительным данным, получила перелом костей таза. 2-летняя девочка, которая была в детском кресле на заднем сиденье "Гранты", доставлена для осмотра в больницу.
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АНТИФИШКИ
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Из какого места такие рождаются?
- все, начиная с организации движения, водители ну и сами пешеходы!
Вы не очень сообразительны?
Так что меньше мата, оставьте это для своих друзей у подъезда. И смотрите внимательно.
И так, если есть "во-первых", должно бит и "во-вторых". Иначе глупо, но для Вас это норма.
Ты меньше к монитору принюхивайся. Я указал на ошибки и объяснил почему ты не прав. К чему скулить?
Прими к сведению и извинись, раз не прав. Хотя сейчас поколение гомосеков каких-то, чуть что в ругань и сопли.
Бывай! Не ной.