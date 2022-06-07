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Авария дня. В Чувашии водитель «Гранты» насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе

Авария дня. В Чувашии водитель «Гранты» насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе

Автор:
07 июня 2022 12:16
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   смертельное дтп   
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На 666 километре трассы М-7 "Волга" 36-летний водитель «Лады Гранты» на высокой скорости пытался объехать весь поток справа и совершил наезд на 42-летнего мужчину, переходившего дорогу по «зебре».
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Источник:

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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   смертельное дтп   
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22  комментария
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6k
Mowgley 5 часов назад
Д.о.л.б.о.е.б. гнал на все деньги с детьми в машине.
Из какого места такие рождаются?
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2k
Natalia 6 минут назад
Водятел, конечно редкостный... надеюсь, сидеть будет долго. Но куда несся пешеход. Водитель фуры поседел, наверное, прям под колеса выбежал...
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7k
Tamdima 3 часа назад
На 666 километре трассы творят жуткие вещи
- все, начиная с организации движения, водители ну и сами пешеходы!
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14k
Александр 3 часа назад
Жалко малую, в таком возрасте получить такую травму.
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503
HalloFreeSpace 5 часов назад
Ну как так-то ??? вот куда он полез справа ???
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20k
SolomonA 5 часов назад
В общем - кто куда спешил - все успели...
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7k
Борис Карабанов 5 часов назад
Ветер в харю...
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7k
Б.Касторский 5 часов назад
Бежать по переходу, понимая, что на тебя несется фура? Там мозг у пешехода был? Или ПДД всегда на стороне пешехода не пешеходном переходе и это как броня?
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3k
Владимир 5 часов назад
мгновенная карма!!!
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Олег

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