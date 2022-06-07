14-летняя девочка, сидевшая на переднем сиденье "Гранты" (была пристёгнута), по предварительным данным, получила перелом костей таза. 2-летняя девочка, которая была в детском кресле на заднем сиденье "Гранты", доставлена для осмотра в больницу.