Жалко, что не в столб: момент ДТП с обочечником в Смоленске

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На улице Кутузова водитель автомобиля с регистратором спокойно начал перестраиваться в правый ряд, как вдруг его по обочине обогнал быстрый Volkswagen.
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АНТИФИШКИ
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