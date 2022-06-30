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Жалко, что не в столб: момент ДТП с обочечником в Смоленске

Жалко, что не в столб: момент ДТП с обочечником в Смоленске

Автор:
30 июня 2022 13:03
Сообщество : Аварии
Метки: Volkswagen   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   обочечник   
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На улице Кутузова водитель автомобиля с регистратором спокойно начал перестраиваться в правый ряд, как вдруг его по обочине обогнал быстрый Volkswagen.

Источник:

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Метки: Volkswagen   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   обочечник   
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12  комментариев
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1k
pinbalist Час назад
На гей-парад торопился, не иначе.
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24
Человек Наблюдающий 6 минут назад
От такого долбовода никто не застрахован, увы.
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11k
paranoid 23 минуты назад
Я так понял он от рега "уворачивался" :)
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9k
Hunson Abadeer 24 минуты назад
говна кусок - чужую машину помял
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5k
Алексей 58 минут назад
Шкодавода жалко.
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3k
Илья Час назад
мало того что мyдак, так еще быстрый мyдак. Скорее всего еще начнет на рега права качать, что тот его подрезал. Обычно такие гонщики умом не выделяются.
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15k
Вася Час назад
нет покоя е.банутым
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Олег

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