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«Никогда здесь машины никто не ставил»: водитель невнимательно сдал назад

«Никогда здесь машины никто не ставил»: водитель невнимательно сдал назад

Автор:
28 октября 2022 11:12
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мелкое дтп   невнимательность   
879
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Есть такой тип личностей, у которых вечно виноват кто-то другой! По памяти всегда ездит.

Источник:

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мелкое дтп   невнимательность   
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28  комментариев
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167
Elise Norge Час назад
Главное - по-дебильному затонировать заднее стекло. А чего там, это же дико нужно и важно! Он бы ещё досками его заколотил, что бы точно свет не проходил и ничего там видно не было... Ну а боковые зеркала заклеил изолентой - всё равно он их не использует...
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10k
Сергей Попов 4 минуты назад
Типичное быдло, которое матерится при ребенке и у которого два места для его машины.
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5k
Компьютер DELL монитором 14 минут назад
Тут сразу видно , что виноват ребёнок
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299
ghor Полчаса назад
Как всегда, на чужой машине ничего, а на своей бампер поцарапал!!! ))))))))))))
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11k
кот базилий Полчаса назад
В зеркало рыло повернуть лень?
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2k
Константин 38 минут назад
хрен с ней, с тонировкой. хрен с ним, с зеркалом. Но когда этот олень к машине подходил, он не заметил, что сзади другая припаркована??)
Тем более "раньше там никто никогда не ставил") Или память, как у рыбки, пока садился в машину, забыл
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5k
Дмитрий 39 минут назад
Так, так, так! Кто же виноват? Скорее всего вон тот белый, с лева! Встал как урод.
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1k
Шурман 39 минут назад
Боже сколько таких дебилов , вчера рядом с мной стоит машина , я сдаю назад и он начал , я сигналю он открыл окно и начал орать что ему нужно быстро уехать , объяснил что я уже сдавал и ты мне можешь бок пропахать . Жена вцепилась в руку и говорит оставь дебила , видишь он или укуренный или по жизни в таком состоянии .
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27k
Ваня Час назад
типичный а-а-а-алень...
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8k
Shtoppi Час назад
А вот "эти два места для моей машины" это его собственность или это он сам себе на не своей выделил?
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87
Александр Б. Шурман Полчаса назад
У меня в Царникаве то же самое. Может у россиян другие правила и законы?
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65
Денис Федотов Час назад
А как он вообще в свою машину садился, или он сел и к нему сзади тихо подъехали?
Если обе машины так и стаяли, то сам чудак.
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165
Янис Viktor 44 минуты назад
В меня одна женщина впилилась точно так же на стоянке возле ТЦ "ALFA". И так же причитала, мол, я слишком близко от неё сзади поставил машину. Но она-то приехала и поставила свою после меня. Ну как так? Нормально это?
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14k
ss Час назад
А на дороге он наверное говорит: «Да по этой полосе никто никогда не ездил»?
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105
Иван Смирнов ss 39 минут назад
Бери больше: "Это мой город и тут никто никогда не ездил!"
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2k
DVPET Час назад
Не ну блин, ну не ставили же никогда тут машины!! Это ведь для него два места!! Рег не прав однозначно!
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59k
pynh Час назад
надо было еще малому леща дать, хле он не сказал что там машина стоит
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28k
Levyathan Час назад
А в зеркала заднего вида посмотреть перед маневром ему его армянский шнобель помешал?
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49k
dima423 Час назад
улыбает меня когда люди долбайопы пытаются свалить любые свои косяки на окружающие обстоятельства... а признать что сам мудак религия не позволяет)
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