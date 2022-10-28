«Никогда здесь машины никто не ставил»: водитель невнимательно сдал назад

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Удачная встреча: столкновение двух любителей езды на красный сигнал светофора

«Ты еще, с@ка! Не знаешь, кто я такой!»: конфликт на встречной полосе с небольшим ДТП

Манёвр читался: в Ижевске водитель седана столкнулся с фурой

«Откуда у вас вмятина?»: в Воронеже судья устроила ДТП и отказалась признавать вину

Разворот на пешеходном переходе и небольшое ДТП из Севастополя