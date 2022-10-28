«Никогда здесь машины никто не ставил»: водитель невнимательно сдал назад

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Есть такой тип личностей, у которых вечно виноват кто-то другой! По памяти всегда ездит.
Присутствует ненормативная лексика!
Источник:
АНТИФИШКИ
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Тем более "раньше там никто никогда не ставил") Или память, как у рыбки, пока садился в машину, забыл
Если обе машины так и стаяли, то сам чудак.