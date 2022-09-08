Не обижай маленьких: ДТП с автоцистерной и «Матизом»

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На Симферопольском шоссе в Подмосковье водитель бензовоза напугал автомобилиста на Daewoo Matiz и очень пожалел об этом.
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АНТИФИШКИ
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