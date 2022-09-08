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Не обижай маленьких: ДТП с автоцистерной и «Матизом»

Не обижай маленьких: ДТП с автоцистерной и «Матизом»

Автор:
08 сентября 2022 11:21
Сообщество : Аварии
Метки: Matiz   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   подрезал   фура   
833
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На Симферопольском шоссе в Подмосковье водитель бензовоза напугал автомобилиста на Daewoo Matiz и очень пожалел об этом.

Источник:

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Метки: Matiz   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   подрезал   фура   
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9  комментариев
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22k
Serg2001 3 часа назад
Очень неуютно находиться в слепой зоне у фуры. Стараюсь надолго там не задерживаться, если не вижу в зеркалах фуры водителя. Плюс надо постоянно считывать и анализировать ситуацию на дороге. Бензовоз набрал скорость и догоняет переднюю фуру, значит стопудово будет перестраиваться для опережения, а не тормозить. Иначе ему еще километров 10 придется опять эту скорость набирать. Маленького жалко.
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4k
Frank Borman 11 минут назад
Мал клоп, да вонюч.
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−30
vitek 16 минут назад
Матиз психанул
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5k
GROMOZEKA Час назад
Я так смотрю, при получении прав, надо в обязательном порядке курсы контраварийного вождения вводить
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48k
dima423 3 часа назад
и матиза виноватым признают в дтп...
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Олег

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