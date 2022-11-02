FISHKINET
Сообщество Аварии 6052 поста • 527 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Мастер-класс по развороту на фуре в ограниченном пространстве

Мастер-класс по развороту на фуре в ограниченном пространстве

Автор:
02 ноября 2022 14:39
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дальнобойщик   дтп   разворот   фура   
1259
1
1
Водитель «КамАЗа» с полуприцепом задел светофор во время разворота на узком перекрёстке в Красном Селе. Виновник не обратил внимания на это и поехал дальше.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дальнобойщик   дтп   разворот   фура   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
15k
Александр 2 часа назад
Ему надо было дальше проехать.
А не обратил внимания, потому что он даже и не видел что наделал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
21k
sanchesS80 Час назад
Метра 3 надо было протащить вперёд, так чтобы при развороте правое переднее колёсо пошло впритирку с бордюром, и пролез бы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
кот базилий Час назад
У нас клумбу задел на Газеле - теперь пешком ходит. Эта ситуация пойдет как ДТП, без прав останется + ремонт светофора на лимон.Лихо развернулся.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
cfhfwby Час назад
Если учесть, что стоимость (по российским грабительским ценам, есть, говорят и под несколько сотен тысяч р.) светофора доходит до нескольких десятков тысяч рубликов, то водила попал на бабки и хорошие бабки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Игорь 2 часа назад
ну ведь смог :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
dimitr 2 часа назад
Задел светофор?
Да он его снёс к куям.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38
Sata33 2 часа назад
нормальные нынче КамАЗы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38
Sata33 Viktor Час назад
да как раз нравится
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Олег

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

363258



Другие посты автора
Популярное в сообществах
О противостоянии мясоедов и веганов
О противостоянии мясоедов и веганов
И смех и грех: порция убойного грустного юмора
И смех и грех: порция убойного грустного юмора
Набирающие популярность в сообществах
С ума сошёл? Андрей Разин заявил о создании нового "Ласкового мая"
С ума сошёл? Андрей Разин заявил о создании нового "Ласкового мая"
Кто настоящая? Дипфейк с Элизабет Олсен и Скарлетт Йоханссон озадачил пользователей сети
Кто настоящая? Дипфейк с Элизабет Олсен и Скарлетт Йоханссон озадачил пользователей сети
Мощными темпами: какое место занимает Россия по уровню цифровизации в мире
Мощными темпами: какое место занимает Россия по уровню цифровизации в мире
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Логично

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#Прикол#аварии#забавно#люди#Приколы#истории#Еда#СССР#дети
#фото#дтп#факты#интересное#подборка#в мире#автомир#милота#улыбнуло#кино
#интересно#авто аварии#животные#картинки#история#автомобили#Украина#позитив#артисты#Китай
Мощными темпами: какое место занимает Россия по уровню цифровизации в мире Мощными темпами: какое место занимает Россия по уровню цифровизации в мире Не самое удачное место для разворота: ДТП из Бердска Не самое удачное место для разворота: ДТП из Бердска Массовое ДТП в Петербурге: один несётся куда-то, второй решил развернуться у автобусной остановки Массовое ДТП в Петербурге: один несётся куда-то, второй решил развернуться у автобусной остановки Манёвр читался: в Ижевске водитель седана столкнулся с фурой Манёвр читался: в Ижевске водитель седана столкнулся с фурой Авария дня. В Улан-Удэ «Тойота» после столкновения с фурой вылетела на встречку Авария дня. В Улан-Удэ «Тойота» после столкновения с фурой вылетела на встречку Авария дня. В Новочеркасске водитель тягача не пропустил встречную легковушку Авария дня. В Новочеркасске водитель тягача не пропустил встречную легковушку

На что жалуетесь?

Вернуться