Мастер-класс по развороту на фуре в ограниченном пространстве

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Водитель «КамАЗа» с полуприцепом задел светофор во время разворота на узком перекрёстке в Красном Селе. Виновник не обратил внимания на это и поехал дальше.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: аварии авто авто аварии видео дальнобойщик дтп разворот фура
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А не обратил внимания, потому что он даже и не видел что наделал.
Да он его снёс к куям.