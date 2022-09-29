Водитель «Вольво» отвлёкся от дороги и поздно заметил препятствие на пути

Евгения Кузнецова пишет: "Я была водителем машины, которая ехала спокойно в правом ряду… у меня вся жизнь перевернулась….. хорошо, мы живы.. только теперь ужасно без своего надежного друга… мне не верится до сих пор… без неё как без рук….. большая потеря для меня в такое нелегкое время… и стресс непередаваемый… хорошо, что я была без ребёнка в этот вечер… и хорошо... моя дочка не осталась сиротой… хочу выразить огромную благодарность тем, кто остановился, помог нам вылезти из машины, вызвал... позвонил... довез до дома мою коллегу… был ужасный шок… трясло… огромное спасибо за помощь и поддержку... это бесценно. было достаточно много людей, кто остановился… успокаивал…вокруг стояли и сопереживали… и среди людей был водитель Вольво (я только под конец это узнала.. думала один из остановившихся помочь … в таком состоянии была .. ужас), он был потерян.. очень переживал… извинялся… такое нелепое стечение обстоятельств.. и прицел именно Я. Все живы и хорошо… не насмерть.. без повреждений… и хорошо… и советую всем никогда…, не при каких условиях не игнорировать ремни безопасности… не всегда все зависит от нас самих."