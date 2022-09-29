FISHKINET
Сообщество Аварии 5966 постов • 516 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Водитель «Вольво» отвлёкся от дороги и поздно заметил препятствие на пути

Водитель «Вольво» отвлёкся от дороги и поздно заметил препятствие на пути

Автор:
29 сентября 2022 11:27
Сообщество : Аварии
Метки: Volvo   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   невнимательность   отвлекся от дороги   
527
1
1
На КАД в Санкт-Петербурге водитель кроссовера Volvo XC90 поздно заметил автомобиль на "аварийке" в левом ряду и, пытаясь избежать столкновения, не справился с управлением. Volvo откинуло в правый ряд, где ехала девушка на Hyundai Getz.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Volvo   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   невнимательность   отвлекся от дороги   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
satra 2 часа назад
На месте водителя в соседнем от Вольво ряду, дал бы тому шанс встроится и сам бы перестроился бы в третий ряд заранее, благо возможностей вагон.
А так да, один на каршеринге решил встать на трассе в левом ряду, еще и на дуге. Другой все проспал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
28k
Григорий Час назад
За "постоять" на такой дороге, даже без ДТП, сразу наказывать тысяч на 30. И фразы "у меня машина сломалась", а дотянуть до левой обочины никак? Это-ж потенциальный убийца. Небось карту открыл и смотрел куда ехать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
МихА 2 часа назад
Поменьше надо в телефоне зависать на ходу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Олег

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

359598



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Все 300 тыс. повесток по частичной мобилизации уже раздали?
Все 300 тыс. повесток по частичной мобилизации уже раздали?
Кадры с дикими животными, которые заряжают добром
Кадры с дикими животными, которые заряжают добром
Набирающие популярность в сообществах
Патриарх Кирилл призвал россиян к "духовной мобилизации"
Патриарх Кирилл призвал россиян к "духовной мобилизации"
Не заплатить и смыться
Не заплатить и смыться
Армейская кухня: как страны кормят своих защитников
Армейская кухня: как страны кормят своих защитников
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ничего мне не заказывай

Лучшие демотиваторы
Хорошо сидим... душевно!

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересное#прикол#люди#автомобили#история#шоу бизнес#факты#картинки#сатира
#фото#в мире#подборка#Россия#животные#авто аварии#Разное#девушки#кино#улыбнуло
#мобилизация#интересно#дтп#аварии#автомир#позитив#дети#Казахстан#сарказм#удивительное рядом
Apple Watch Ultra проще заменить, чем починить Apple Watch Ultra проще заменить, чем починить ДТП, в результате которого автомобиль перевернулся на крышу ДТП, в результате которого автомобиль перевернулся на крышу Британская пара купила старый катафалк и теперь путешествует на нем Британская пара купила старый катафалк и теперь путешествует на нем Авария дня. Пьяный водитель устроил замес Авария дня. Пьяный водитель устроил замес Знак "Стоп" для дураков! Авария на перекрестке в Свердловской области Знак "Стоп" для дураков! Авария на перекрестке в Свердловской области Манёвр читался: в Ижевске водитель седана столкнулся с фурой Манёвр читался: в Ижевске водитель седана столкнулся с фурой

На что жалуетесь?

Вернуться