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Междурядье и отвага: серьёзное ДТП с участием мотоциклиста в Подмосковье

Междурядье и отвага: серьёзное ДТП с участием мотоциклиста в Подмосковье

Автор:
27 июня 2022 12:43
Сообщество : Аварии
Метки: BMW   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   подркзал   
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На ЦКАД водитель кроссовера BMW перестраивался в правую полосу и совершил столкновение с мотоциклистом, который двигался в междурядье.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: BMW   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   подркзал   
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25  комментариев
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15k
Роберт Шекли 5 часов назад
Говорят мотоциклистам - не ездите между рядами, а они в ответ - Нет такого понятия "междурядье" в правилах. Штрафа не предусмотрено. Мы ничего не нарушаем.
- Но ведь это же опасно и может закончиться печально...
- Отвали! Будешь меня правилам учить?! Пусть ДПС этим занимается
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332
vipilshik 20 минут назад
Водитель на бехе даже не видел мотоциклиста - в непросматриваемой зоне до последнего и в право перестраивались одновременно, только моцик побыстрее был. Быстрее в больничку и попал. Жаль обоих - одному лечиться, другому дай Бог оплачивать только лечение.
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4k
Stas Час назад
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10k
кот базилий 3 часа назад
Очередной герой дня головой посчитал опоры ограждения
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2k
Андрей 3 часа назад
хрустики они такие хрустики
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2k
Трям 3 часа назад
В данном случае жаль водителя бехи.
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1k
Довер Иванович 3 часа назад
Такое впечатление складывается что они гонялись, и догонялись.
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46k
Элек Мек 3 часа назад
Так они только в междурядье и ездят.
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31k
Fat Lynx 4 часа назад
Посмотрите внимательно что произошло: белый лексус начал тормозить, а бумер не стал, а крутанул руля вправо не глядя. По мотоциклисту мне видится так: он про-е-бла-нил дистанцию и решил сначала ускориться, что бы проскочить (переднее колесо разгрузилось), но был не готов и потерял "посадку" (видите как он отклонился влево, когда мотоцикл поворачивал вправо) из-зи чего не смог достаточно наклонить мотоцикл для поворота и... ударил по тормозам загрузив тем самым переднее колесо и закономерно словил воблинг. Ему бы отпустить тормоза и мот бы выровнялся сам, но... ПИС не дал разжать руки.
В общем встретились два дурака на дороге.
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14k
Александр 4 часа назад
Он ехал не между рядами, а сзади машины и когда она стала сбавлять скорость и повернула направо, то не смог вырулить и сбавить скорость.
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7k
Борис Карабанов 5 часов назад
Боюсь, что этот мотоциклист свой блистательный путь между рядами закончил.
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2k
Роман 5 часов назад
кто не хочет ездить по реальным правилам, а пользуется какими-то сказочными, рано или поздно найдет своего водитель БМВ...
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8k
Б.Касторский 5 часов назад
Я бы не стал так категорично ругать мотоциклиста. Водитель БМВ обязан убедиться в безопасности маневра при перестроении.
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118
pixel69 Б.Касторский 2 часа назад
Правильно, нет такого понятия - междурядье, поэтому водитель мотоцикла должен был соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения, а также необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения.
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386k
Алексей 5 часов назад
попробуй этих хрустяшек заметить в зеркало.когда они летят со скоростью звука.
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