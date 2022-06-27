Междурядье и отвага: серьёзное ДТП с участием мотоциклиста в Подмосковье

976
1
1
На ЦКАД водитель кроссовера BMW перестраивался в правую полосу и совершил столкновение с мотоциклистом, который двигался в междурядье.
Смотреть с 0:15
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Качественный пинок под зад: в Екатеринбурге трамвай протаранил BMW
- В Нижнем Тагиле водитель легковушки подрезал мотоциклиста
- Авария дня. ДТП с двумя мотоциклами в Кемерове
- Авария дня. Огненное ДТП с мотоциклистом в Ленинградской области
- Авария дня. В Нижнем Новгороде водитель BMW устроил лобовое столкновение
Метки: BMW аварии авто авто аварии видео дтп мотоциклист подркзал
Новости партнёров
- Но ведь это же опасно и может закончиться печально...
- Отвали! Будешь меня правилам учить?! Пусть ДПС этим занимается
В общем встретились два дурака на дороге.
Есть только одно, что можно увидеть и не додумывать за других, как любят делать женщины. БМВ перестраивается и в ПДД нет понятия - междурядье. Столкновение произвел именно водитель БМВ. И это не смотря на то, что я предпочитаю исключительно 4 колеса и не люблю мотоциклистов за их непредсказуемость.
По мне, так надо штрафовать за манёвр, совершённый раньше чем через три секунды после включённого поворотника.
ЕСТЬ ЕЩЕ ВОРИАНТ, вызываешь сотрудников ГБДД и ЦОД, по приезду они перекрывают движения и вы включаете поворотник ждете 3 секунды и перестраиваетесь