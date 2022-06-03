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На загородной трассе в Гатчинском районе 31-летний мотоциклист на Honda CB400 столкнулся со встречным большегрузом Renault. Парень скончался на месте от полученных травм.
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