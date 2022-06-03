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Авария дня. Огненное ДТП с мотоциклистом в Ленинградской области

Авария дня. Огненное ДТП с мотоциклистом в Ленинградской области

Автор:
03 июня 2022 11:33
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   смертельное дтп   
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На загородной трассе в Гатчинском районе 31-летний мотоциклист на Honda CB400 столкнулся со встречным большегрузом Renault. Парень скончался на месте от полученных травм.
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Источник:

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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   смертельное дтп   
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11  комментариев
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70k
Viktor 3 часа назад
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2k
Илья 14 минут назад
Нормально так сезон закрыл. А фуру, я думаю, развернуло из за масла на дороге.
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52
Aleck Aleck 43 минуты назад
А точно сиби400? Это маленький медленный дорожник. Он весит 170 кг, плюс мотоциклист 100 кг. Скорость максималка, которую он только под горку при попутном ветре достигает 180 кмч. Не может он так фуру рускурочить.
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10k
.Атеист. 56 минут назад
Так это не мотоциклист, это зажигательный снаряд. До кумулятивного ему надо было доп.бак цеплять.
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16k
Alex ASK 2 часа назад
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22k
Дмитрий 3 часа назад
жалко человека, но... всем, кто считает что на байке можно ездить по своим правилам, надо это видео чаще пересматривать!
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16k
alexis 3 часа назад
Ссылка m.youtube.com
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31k
Fat Lynx 3 часа назад
Фееричный дол-бо-еб!
Зажег на последок... ФУРУ!
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8k
SSD 3 часа назад
Ничесе мотоциклист... Такую фуру расколбасил...
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Олег

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