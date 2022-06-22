В Якутске лихач разбил свой автомобиль, чтобы не сбить пешехода

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Водитель Toyota Vitz разогнался по объездному шоссе и на пешеходном переходе поздно заметил переходящего через дорогу пешехода с велосипедом.
Присутствует ненормативная лексика!
Источник:
АНТИФИШКИ
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Всё таки там пешеходу не место. Надземные надо делать. Идет человек по всем правилам, катит велосипед. Просто молодец. И вроде водителя особо винить не хочется, сам превысил и не заметил, сам ответил за свои действия.