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В Якутске лихач разбил свой автомобиль, чтобы не сбить пешехода

В Якутске лихач разбил свой автомобиль, чтобы не сбить пешехода

Автор:
22 июня 2022 13:48
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешеходный переход   повезло   
609
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1
Водитель Toyota Vitz разогнался по объездному шоссе и на пешеходном переходе поздно заметил переходящего через дорогу пешехода с велосипедом.

Источник:

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешеходный переход   повезло   
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11  комментариев
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8k
Б.Касторский 9 часов назад
Не люблю я эти переходы на загородных дорогах.
Всё таки там пешеходу не место. Надземные надо делать. Идет человек по всем правилам, катит велосипед. Просто молодец. И вроде водителя особо винить не хочется, сам превысил и не заметил, сам ответил за свои действия.
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12k
Кот 5 часов назад
Пешеход тоже молодец, иду мля по правилам = бессмертный!?
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10k
Андрей Ма-С 6 часов назад
говорит вроде по якутский но ругается русскими словами)))
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21k
Serg2001 7 часов назад
Якутский дрифт...
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12k
Konstantin 7 часов назад
Офигеть, велосипедист в рубашке родился. Пуля просвистеля прямо над ухом.
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8k
Игорь 8 часов назад
..Присутствует якутская ненормативная лексика....
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6k
sumrаknn 9 часов назад
норм.
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Олег

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