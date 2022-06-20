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Последние секунды жизни двух человек на Кубани

Последние секунды жизни двух человек на Кубани

Автор:
20 июня 2022 13:05
Сообщество : Аварии
Метки: Kia   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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Появилось новое видео момента ДТП, произошедшего в Белореченском районе, в котором погибли два человека и еще один получил травмы.

Источник:

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Метки: Kia   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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16  комментариев
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31k
Fat Lynx 4 часа назад
Второе видео тут давно было, ну а первое раскрывает причину ДТП...
Если все раньше единогласно обвиняли водителя в привышении скорости и, как следствие, в ДТП, то сейчас видно, что весомой причиной стало то, что газелист срезал его на обгоне.
Да, с такой манерой езды ДТМ - это закономерность... но газелист, на мой взгляд, не меньше виновен в данном ДТП и должен предстать перед судом.
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1k
Вадим Курбатов 5 минут назад
С такой манерой езды это был вопрос времени. Этому имбецилу надо было на спорте ездить, дабы с собой никого не забирать. В общем успел. Теперь на дорогах стало немножко безопаснее.
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13
Enter 41 минуту назад
Мда, газелист, наверное, не ожидал, что это ведро херачит в 2 раза быстрее потока. А вообще, его болтает из стороны в сторону на каждом обгоне, любая дыра в дороге забросит на обочину.
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6k
semsi 46 минут назад
тут обоюдка
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4k
Frank Borman 2 часа назад
Неумение ездить + слишком большая скорость + хреновые тормоза + лысая резина = путевка в рай.
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5k
Владимир 2 часа назад
уже вначале ему был звонок что его машина хреново держит дорогу,а он после звонка поднажал.
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2k
Natalia 4 часа назад
Почему ему никто не сказал, что аптечки только в ГТА работают.
Исход его, конечно, закономерен, но справедливости ради, именно во время обгона этой газели на его месте (пусть с другой скоростью) вполне мог оказаться любой другой автомобилист. Девушку жалко, а водителя хз... может он и жизнь другим людям на дороге сохранил своим уходом
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6k
Shade116 4 часа назад
Ипаный газелист
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47k
Олег 4 часа назад
с такой манерой езды он слишком долго жил
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7k
Борис Карабанов 4 часа назад
Летел как укушенный по узкой и загруженной дороге. Долетался.
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8k
Б.Касторский 4 часа назад
Явно дорогу знал, от того и был излишне уверен в себе. А тут на тебе, ГАЗель (вроде) не убедился в безопасности маневра и погубил жизни.
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1k
pinbalist 4 часа назад
Резко крутанул руль + затормозил когда половина машины была на обочине = результат

P.S Смотреть с 1:05
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