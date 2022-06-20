Последние секунды жизни двух человек на Кубани

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Появилось новое видео момента ДТП, произошедшего в Белореченском районе, в котором погибли два человека и еще один получил травмы.
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31-летний водитель и 25-летняя пассажирка скончались на месте. 31-летний пассажир доставлен в больницу Белореченска.
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Метки: Kia аварии авто авто аварии видео дтп смертельное дтп
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Если все раньше единогласно обвиняли водителя в привышении скорости и, как следствие, в ДТП, то сейчас видно, что весомой причиной стало то, что газелист срезал его на обгоне.
Да, с такой манерой езды ДТМ - это закономерность... но газелист, на мой взгляд, не меньше виновен в данном ДТП и должен предстать перед судом.
Исход его, конечно, закономерен, но справедливости ради, именно во время обгона этой газели на его месте (пусть с другой скоростью) вполне мог оказаться любой другой автомобилист. Девушку жалко, а водителя хз... может он и жизнь другим людям на дороге сохранил своим уходом
P.S Смотреть с 1:05