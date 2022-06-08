Неожиданная развязка дорожного конфликта на въезде в Москву

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Регистратор очевидца заснял дорожный конфликт на подъезде к столице по трассе М-4 «Дон». Агрессивный водитель самосвала накинулся с битой на автомобилиста в "Королле".
Присутствует ненормативная лексика!
Источник:
АНТИФИШКИ
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Бах!
- Вот так?
-Нет конечно . Соблюдай дистанцию бабуин .
Дикий тип напал на тебя с битой, пытался трахнуть твою машину и единственное что ты сделал это взял и разбил свою же машину...
Вообще не вижу логики.
Даже если не регистратор, что ты хотел добиться?
Ну приедут гаишники, 2 часа вы их прождете, пусть даже признают вину водителя грузовика. Будешь ходить по страховым и выбивать деньги, потом ремонтировать свою тачку... В чем профит? Как наказан неадекват?