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Неожиданная развязка дорожного конфликта на въезде в Москву

Неожиданная развязка дорожного конфликта на въезде в Москву

Автор:
08 июня 2022 11:58
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автохам   видео   дтп   конфликт на дороге   разборки   
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Регистратор очевидца заснял дорожный конфликт на подъезде к столице по трассе М-4 «Дон». Агрессивный водитель самосвала накинулся с битой на автомобилиста в "Королле".

Источник:

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Метки: аварии   авто   авто аварии   автохам   видео   дтп   конфликт на дороге   разборки   
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24  комментария
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7k
Колорад Час назад
Показалось, что один длбб, присмотрелся - два.
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20k
Will2006 2 минуты назад
Судя по тому, что Королла внаглую режет еще один грузовик, долбайоп тут все-таки водила Короллы
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9k
Rus77 3 минуты назад
Что этот ослоё6 себе позволяет!?
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15k
куджо 5 минут назад
Эмммм, ну ок
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−8
Vadim Unnamed 14 минут назад
На такой случай всегда в двери перцовочка лежит.
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764
Дмитрий 17 минут назад
Ну и дебилушка на легковой. Если бы уж так хотел подставить ну стукнулся бы слегка, а так походу всю заднюю часть машины переваривать. Скора в продаже - не бита, не крашена...
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16k
Vital Idol 18 минут назад
он (Королла) это сделал, чтобы узнать персональные данные водилы грузовика...ну, а потом "УЭРЭЖИТ всю его семью с водилой вместе"...
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1k
GROMOZEKA 18 минут назад
Этож сколько надо майонеза в башке иметь, чтобы так самому свой же автомобиль уган.д.ошить
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855
РусланКрым Полчаса назад
Тот , кто снимал видео может сразу заработать денег... Причем в зависимости от симпатий или с самосвального или с легковушки .
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3k
Frank Borman Полчаса назад
- Э, баран! Я твой мама ибаль, и папа в жопа ибаль!
Бах!
- Вот так?
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711
Виктор Глущенко 42 минуты назад
-Ти эта видель ?
-Нет конечно . Соблюдай дистанцию бабуин .
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11k
harlamov Час назад
Еще можно было бы понять, если такой финт исполнил водитель грузовика... но наоборот, это странно
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7k
Б.Касторский Час назад
Ладно, умом оба не блещут. Но зачем водитель Камаза хотел трахнуть седан? Увидел, что замочная скважина подходит по размеру? Возбудился на водителя или цвет автомобиля? Просто нужда острая? Одни вопросы!
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11k
harlamov Час назад
Странно.
Дикий тип напал на тебя с битой, пытался трахнуть твою машину и единственное что ты сделал это взял и разбил свою же машину...
Вообще не вижу логики.
Даже если не регистратор, что ты хотел добиться?
Ну приедут гаишники, 2 часа вы их прождете, пусть даже признают вину водителя грузовика. Будешь ходить по страховым и выбивать деньги, потом ремонтировать свою тачку... В чем профит? Как наказан неадекват?
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11k
Kostick Час назад
зря, очень зря так поступил терпила. ущербу за зеркало по нынешним ценам рублей на 50, запросто. уголовочка светит. другой вопрос, что с того чумаргеса взять. а так ведро своё ушатал, ещё и виновником в дтп стал.
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8k
Игорь 2 часа назад
ну ослоеб конечно хорош (он и машины походу трахает), но реакция оппонента не очень понятна - при наличии кучи камер и регистраторов хрен он докажет вину ослоеба
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14k
Александр 2 часа назад
Биба и Боба.
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Олег

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