Один попал в больницу, другой стал фигурантом уголовного дела: разборки двух автомобилистов в центре Санкт-Петербурга

1306
1
1
На Полтавской улице мужчина получил тяжёлую травму головы, повздорив с незнакомцем, который как попало припарковался у него на пути. Возбуждено уголовное дело.
"6 сентября в полицию Центрального района Петербурга поступило сообщение о том, что у дома №6 по улице Полтавской избили мужчину.
Прибывший на место происшествия наряд полиции обнаружил пострадавшего жителя Новгородской области, 1973 года рождения, который с тяжелой травмой головы был госпитализирован в медицинское учреждение. Здесь же полицейские задержали его оппонента - жителя Тюменской области 1990 года рождения.
Как выяснилось, конфликт произошел из-за парковочного места. Подозреваемый ударил кулаком своего обидчика, тот упал и ударился головой об асфальт.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ", — сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Прибывший на место происшествия наряд полиции обнаружил пострадавшего жителя Новгородской области, 1973 года рождения, который с тяжелой травмой головы был госпитализирован в медицинское учреждение. Здесь же полицейские задержали его оппонента - жителя Тюменской области 1990 года рождения.
Как выяснилось, конфликт произошел из-за парковочного места. Подозреваемый ударил кулаком своего обидчика, тот упал и ударился головой об асфальт.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ", — сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Источник:
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- На пенсионера с пистолетом! Дорожный конфликт со стрельбой из Иваново
- Дорожный конфликт с ДТП и размахиванием кулаками из Липецка
- Суровый маршрутчик: в Астрахани накажут мужчину, который избил молодого водителя
- Отряд мужиков-рыбаков против обочечника в Костроме
- Успокаивающий перцовый баллончик: в Саратове агрессивный водитель напал на студента
Новости партнёров
Кулаком и упал? На видео четко виден удар ногой в голову после удара кулаком, а потом избиение продолжилось.