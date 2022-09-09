Один попал в больницу, другой стал фигурантом уголовного дела: разборки двух автомобилистов в центре Санкт-Петербурга

"6 сентября в полицию Центрального района Петербурга поступило сообщение о том, что у дома №6 по улице Полтавской избили мужчину.



Прибывший на место происшествия наряд полиции обнаружил пострадавшего жителя Новгородской области, 1973 года рождения, который с тяжелой травмой головы был госпитализирован в медицинское учреждение. Здесь же полицейские задержали его оппонента - жителя Тюменской области 1990 года рождения.



Как выяснилось, конфликт произошел из-за парковочного места. Подозреваемый ударил кулаком своего обидчика, тот упал и ударился головой об асфальт.



Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ", — сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.