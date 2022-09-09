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Один попал в больницу, другой стал фигурантом уголовного дела: разборки двух автомобилистов в центре Санкт-Петербурга

Один попал в больницу, другой стал фигурантом уголовного дела: разборки двух автомобилистов в центре Санкт-Петербурга

Автор:
09 сентября 2022 11:51
Метки: авто   автохам   видео   драка   конфликт на дороге   побои   разборки на дороге   
1306
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На Полтавской улице мужчина получил тяжёлую травму головы, повздорив с незнакомцем, который как попало припарковался у него на пути. Возбуждено уголовное дело.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: авто   автохам   видео   драка   конфликт на дороге   побои   разборки на дороге   
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27  комментариев
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3k
Pechenegiatakuyt 4 часа назад
Ну такого закрывать надо, после первого удара уже всё было ясно, к чему было продолжение.. за каждый следующий удар где-то по году и выйдет
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2k
Инквизитор РФ 50 минут назад
Да он убивал его просто! Убивал!
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33k
Нанук Паналык 55 минут назад
Дикари....
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2k
cfhfwby Час назад
Русский мир
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303
Мицелий Грибов 2 часа назад
Усердно свой срок поднимал
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8k
Tamdima 2 часа назад
В самом начале избиения, поворачивали и мимо проехали полисмены. Типа не заметили.
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10k
Seledochnik 3 часа назад
Типичная КОРЕННАЯ питерская интеллигенция! Такие же КОРЕННЫЕ заполонили и Москву. Понаехавшие орки!
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16k
Роберт Шекли 4 часа назад
Припарковался лет на 5-6, и поделом
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6k
ДеониS 4 часа назад
Чепушило
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387k
Алексей 4 часа назад
пе.д.р.и.л.а. в белой футболке
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332
Бобр 4 часа назад
Этот малой избил старика. герой петушок. Как земля таких носит. На меня порой огрызаются неадекватные старики и женщины. Я просто делаю вид что мне по..уй на них и избегаю конфликта.
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22k
Serg2001 4 часа назад
НЕ... Срок он себе стопудово заслужил. Я не могу судить о сути конфликта, кто там был прав. Но ударил он изподтишка неподготовленного человека, когда тот из машины выходил. Потом добивал. Удивительно, что чел еще несколько раз поднимался. Такую мразь однозначно нужно от нормальных людей изолировать. Ведешь себя как животное - живи в клетке.
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38k
Вепс 4 часа назад
"Подозреваемый ударил кулаком своего обидчика, тот упал и ударился головой об асфальт."
Кулаком и упал? На видео четко виден удар ногой в голову после удара кулаком, а потом избиение продолжилось.
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11k
кот базилий 4 часа назад
Теперь сидеть, зато крутизну свою быдлячью показал, в машине может жена сидела -теперь передачи носить будет и на свиданку ездить.
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8k
Борис Карабанов 4 часа назад
Одно зверьё.
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7k
SuperTroll 4 часа назад
Припарковался на "зону", на ровном месте. Идиот
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88
topersk SuperTroll 4 часа назад
надеемся
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