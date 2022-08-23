В Новосибирске мужчина на «Джипе» выехал на встречную полосу и задержал машину скорой помощи

1816
1
1
Водитель Jeep Grand Cherokee по встречной полосе объехал "очередь" автомобилей перед железнодорожным переездом и оказался на пути машины скорой помощи.
Источник:
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Посмотрите, как этот Pontiac Trans Am помыли и отполировали впервые за 27 лет
- Электромобиль Tesla Model 3 превратили в танк на огромных гусеницах
- Гоночный болид Формулы 2 заметили на автостраде в Чехии: полиция ищет нарушителя
- Прыжок на шестиколёсном Ram 1500 TRX, стоимостью 250 000 долларов, закончился катастрофой
- У этого внедорожника Toyota Fortuner есть встроенный туалет, доступ к которому можно получить из салона
Новости партнёров
1. Штраф за нахождение на встречке
2. Штраф за движение по встречке
3. Штраф и лишение прав за препятствование движения скорой помощи
не всегда.
1. есть же места где это разрешено делать)
2. и разворот - тут просто штраф.
но только всё это не подходит под данное видео. полгода - слишком мало. тут надо складывать суммарные нарушения
Причём в магазине такой поступок не подпадает под нарушение. А тут их сразу несколько.