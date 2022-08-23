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В Новосибирске мужчина на «Джипе» выехал на встречную полосу и задержал машину скорой помощи

В Новосибирске мужчина на «Джипе» выехал на встречную полосу и задержал машину скорой помощи

Автор:
23 августа 2022 10:58
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   автохам   видео   встречка   скорая помощь   спецсигннал   
1816
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Водитель Jeep Grand Cherokee по встречной полосе объехал "очередь" автомобилей перед железнодорожным переездом и оказался на пути машины скорой помощи.

Источник:

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Метки: авто   автомир   автомобили   автохам   видео   встречка   скорая помощь   спецсигннал   
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45  комментариев
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5k
Том Сойер 2 часа назад
Ну, какой это мужчина? Это пидо.раз обыкновенный, подвид - ох.уевший в край. Ещё и руками машет, гнида.
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539
Жопа 7 минут назад
Ага, ищут они. С такими номерами, они их по именам всех знают наверное. В нашем мухосранске, ООМ считается "очень очень модный" или "объект охраняется милицией". ну во всяком случае так было раньше.
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482
гоша гога 23 минуты назад
Таким существам в Джипе есть ТОЛЬКО одно определение. Он Б.Ы.Д.Л.О и как видно его спутница такая же Б.ЫДЛОТ.А ох я даже не представляю какой там запашок стоит в джипе от этих двух кусков дерьма.
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1k
Алексей 23 минуты назад
Ну видно же, что на джипе не был готов к ситуации, что ему на выделенной для него полосе будет какая-то встречная машина, да с мигалками. Плюс похоже задком не умеет ездить. На лице прям читается "Ой, всё".
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894
сергей ремизов Полчаса назад
Лишение прав до полугода, серьезно? Выезд на встречку, обгон ближе 100 м до переезда, помеха тс со спец-сигналом.
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10k
Hunson Abadeer 44 минуты назад
[мат]... ноги таким ломать
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121
Кузнецов Алексей 48 минут назад
Меня всегда радуют подобные заголовки "В ГИБДД Новосибирска уже ищут водителя Jeep" Всегда хочется спросить -Вам помочь найти ?
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44k
Максим Т. 50 минут назад
99 регион. Ну, понятно, барин приехал.
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8k
Ntvl 53 минуты назад
ребята, я не в России живу. Там где я живу такова хамства у нас в стране нет! Все сразу пытаются убрать своё авто! Что у этого жЫвотного в голове? А если бы к его маме ехала скорая? ...Никакой культуры и подобающего поведения у некоторый граждан РФ.
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10k
кот базилий Час назад
Опять крутизна крутейшая закрученая.
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−12
6k
Shade116 Час назад
Собаки и то умнее, никогда не понимал, что в головах у таких жлобов
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699
Александр Потёмкин 2 часа назад
Номера "красивые", московские... Машина тоже не дешёвая... Что ж там за "Путин" такой в ней сидел, что на "встречке", да ещё и перед СП, и ещё и возмущается?
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7k
Trenzel2003 2 часа назад
Лишать ТС в виде штрафа за столь грубое нарушение ПДД.
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2k
pinbalist 2 часа назад
Водила скорой молодец! Торопыга доторопыжился :)
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21
HalloFreeSpace 2 часа назад
Не такая уж там и пробка была , чтоб на встречку лезть ...
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11k
.Атеист. 2 часа назад
Надеюсь жипавод с таким же рвением полетит в гаи сдавать свои ВУ. ч?мо е*ное.
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16k
Роберт Шекли 2 часа назад
В идеале так
1. Штраф за нахождение на встречке
2. Штраф за движение по встречке
3. Штраф и лишение прав за препятствование движения скорой помощи
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349
Вадим Роберт Шекли Час назад
Насколько я помню, выезд на встречку перед жд переездом - однозначно лишение прав.
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344
hammog Вадим 9 минут назад
Это для смердов...
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4k
GROMOZEKA 2 часа назад
Он только спросить
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15k
куджо 2 часа назад
И баба такая же.
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2k
Алекс Чебурашкин 2 часа назад
имхо немного и водитель скорой не прав. зачем так поджимать водителя, что он вырулить не может нормально
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