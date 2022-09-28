FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 10257 постов • 800 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Обочечники быстро дали «заднюю», как только утратили численное превосходство

Обочечники быстро дали «заднюю», как только утратили численное превосходство

Автор:
28 сентября 2022 10:06
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автохам   видео   конфликт   конфликт на дороге   обочечник   разборки на дороге   такси   
4172
1
1
Активисты устроили рейд против обочечников и наткнулись на хамоватых бородачей в такси. Вот и вся их поганая сущность!

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: авто   автохам   видео   конфликт   конфликт на дороге   обочечник   разборки на дороге   такси   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
49  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Shtoppi 2 часа назад
Хороший пример того, насколько быстро кауказьсикий х_й с яйцами превращаются в пи_ду.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
1k
Виктор Глущенко 6 минут назад
Даже никого с ноги не причесали . Чурки должны гореть в топке .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Олег Белов 8 минут назад
Бородачь в капюшоне прошаренный не выскочил и ниразу не засветил лицо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
668
pka2004 10 минут назад
Эх..... Оказались дристуны)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
61
Aleck Aleck 13 минут назад
По итогу они спокойно проехали по обочине и ничего им не было.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
268
Aleksandr 16 минут назад
Из какого зоопарка это стадо сбежало? :-)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Vladimir 19 минут назад
Вот что вы наделали? А если бородачи обидятся и домой уедут?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−3
lldfcd 20 минут назад
На мобилизацию спешили ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
134
Кузнецов Алексей lldfcd 6 минут назад
дак я уже 2 месяца бандеровскую шваль мочу причем даже из члена мочу , жаль раньше не записался , а так веселуха , дмем бандеровцы своими воплями когда обсираются развлекают , ночью фишки .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
348
cdzpm 23 минуты назад
В этом вся их гнилая сущность!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−5
snowwolf7207 24 минуты назад
Чтобы прекратить весь тот хаос, что сейчас творится, необходимо строить общество, где жизнь каждого будет высшей ценностью. Созидательное общество, а не потребительское. Присоединяйтесь к проекту "Созидательному обществу" на его официальном сайте. Миллионы людей из 180 стран уже присоединились. Конференция "Мы люди. Мы хотим жить" на ЮТубе - в доказательство. Очень нужна ваша помощь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
rutt Полчаса назад
Это 5+!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−3
lldfcd Полчаса назад
мама! я таких рож даже в куисе и бронксе не видел ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Б.Касторский Полчаса назад
Очень любопытная логика! Не пустил ехать по обочине и нарушать? Оказалось, что нельзя избить толпой одного, потому что оказался не один?! Оп-па! Сразу "нацист"! И так вяло принимаешь посылы в сторону мужского полового органа. Куда гордость пропала?
Зачем такие едут? Приехали в город, где существуют порядки и решили стали самыми грозными?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
543
Аристарх Севидов Полчаса назад
Адын приходи, мы тоже адын придем...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Pioner76 Полчаса назад
Аплодирую стоя. На фронт их бы отправить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Vacony Полчаса назад
а менты как обычно ничего не заметили ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален
−15
22k
Добрый Алабай Полчаса назад
Радует количество неравнодушных. Чурки смелые только вдесятером на одного.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
взбрык ноги вздрог руки Полчаса назад
приссали гутанги )) Так и надо их ... вместе, дружно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален
−15
Комментарий удален
−15
Показать ещё 23 комментария
Показать ещё
Vossen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

729182



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Все 300 тыс. повесток по частичной мобилизации уже раздали?
Все 300 тыс. повесток по частичной мобилизации уже раздали?
Теперь он Густав: Виталий Милонов отправился на Донбасс и стал наводчиком противотанковой батареи
Теперь он Густав: Виталий Милонов отправился на Донбасс и стал наводчиком...
Набирающие популярность в сообществах
Помогите расшифровать текст?
Помогите расшифровать текст?
Попадёшь на него и не вернёшься. История острова Барсакельмес
Попадёшь на него и не вернёшься. История острова Барсакельмес
Чем крут сериал «Что делать женщине, если у неё два любовника, а выбрать нужно одного»
Чем крут сериал «Что делать женщине, если у неё два любовника, а выбрать нужно одного»
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мне ко второй

Лучшие демотиваторы
А не колобок ли ты часом?

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#мобилизация#подборка#интересное#люди#сатира#Россия#кино#Жизнь#девушки
#фото#животные#история#картинки#новости#шоу бизнес#аварии#Приколы#автомобили#знаменитости
#интересно#прикол#в мире#Разное#факты#Ynews#дтп#авто аварии#грузия#Мемы
Разбили машину, чтобы проверить систему безопасности нового iPhone 14 (видео) Разбили машину, чтобы проверить систему безопасности нового iPhone 14 (видео) Успокаивающий перцовый баллончик: в Саратове агрессивный водитель напал на студента Успокаивающий перцовый баллончик: в Саратове агрессивный водитель напал на студента Разборки студента на каршеринге и агрессора на Audi в "Культурной столице" Разборки студента на каршеринге и агрессора на Audi в "Культурной столице" На пенсионера с пистолетом! Дорожный конфликт со стрельбой из Иваново На пенсионера с пистолетом! Дорожный конфликт со стрельбой из Иваново Суровый маршрутчик: в Астрахани накажут мужчину, который избил молодого водителя Суровый маршрутчик: в Астрахани накажут мужчину, который избил молодого водителя Отряд мужиков-рыбаков против обочечника в Костроме Отряд мужиков-рыбаков против обочечника в Костроме

На что жалуетесь?

Вернуться