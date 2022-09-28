Обочечники быстро дали «заднюю», как только утратили численное превосходство

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Активисты устроили рейд против обочечников и наткнулись на хамоватых бородачей в такси. Вот и вся их поганая сущность!
Присутствует ненормативная лексика!
Источник:
АНТИФИШКИ
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Зачем такие едут? Приехали в город, где существуют порядки и решили стали самыми грозными?