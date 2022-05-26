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Допрыгался: блогер в Астане решил устроить на дороге представление с трюками и оказался под колесами авто

Допрыгался: блогер в Астане решил устроить на дороге представление с трюками и оказался под колесами авто

Автор:
26 мая 2022 08:10
Сообщество : Аварии
Метки: nur sultan   Казахстан   авария   блогер   видео   дтп   полиция   представление   сальто   трюкач   
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Парнишка разошелся не на шутку, и прямо на проезжей части стал делать сальто. Однако что-то пошло не так.

Ох уж эти блогеры! Пойдут на что угодно, чтобы насобирать больше просмотров и лайков в соцсетях. Сверхразум из Казахстана решил попрактиковаться в цирковых трюках, но у водителей на этот счёт было свое мнение. В момент, когда парень разгонялся для очередного прыжка, его сбила машина.




"Водитель Toyota Camry, следуя по улице Куйши Дина, со стороны проспекта Тауелсиздик, на разрешающий сигнал светофора, допустил наезд на пешехода, который находился на проезжей части", – сообщили представители департамента полиции.


В результате хулигана (а именно так квалифицируются действия казахстанца) с травмами сначала доставили в городскую больнцу, а затем составили на него протокол.


"По факту мелкого хулиганства в отношении 22-летнего жителя города было возбуждено административное производство по части 1 статьи 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство–прим. ред).

Решением Специализированного суда по административным нарушениям на нарушителя наложен арест сроком на 7 суток", – сообщили в полиции. Нарушителю грозит штраф в размере пяти МРП (15,3 тыс. тенге) или административный арест сроком до десяти суток.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: nur sultan   Казахстан   авария   блогер   видео   дтп   полиция   представление   сальто   трюкач   
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14  комментариев
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9k
сеньор Леонсио 50 минут назад
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Великий Кормчий 6 минут назад
Удивительно, как он до такого возраста дожить умудрился?
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4k
Денис 14 минут назад
Еще рыло ему нужно было набить!
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4k
Нескучный сад 16 минут назад
Вот это хорошечно! Вот так правильно! И описдюлился и денег за это заплатил) Наказанием блогера удовлетворён.
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1k
Никита Сергеевич 17 минут назад
Блин, машину жалко.
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7k
Tamdima 17 минут назад
Надо было еще лечебных пенделей ему выписать!
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1k
Pogost 18 минут назад
А нет видео где этого чудного добивают ногами?))))
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8k
КОСТЯН 47 минут назад
Довыё-бы-ва-лся
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2k
Radugananebe 57 минут назад
Почему-то его ни разу не жаль. Скажите, я слишком черствый человек?
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1k
Ksenia2 Час назад
Поделом. Водителя жаль, если ему придется отвечать за этого идиота.
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229
Javier Шурман 37 минут назад
Сейчас мудохать не разрешают.
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