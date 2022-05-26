Допрыгался: блогер в Астане решил устроить на дороге представление с трюками и оказался под колесами авто

Парнишка разошелся не на шутку, и прямо на проезжей части стал делать сальто. Однако что-то пошло не так.
Ох уж эти блогеры! Пойдут на что угодно, чтобы насобирать больше просмотров и лайков в соцсетях. Сверхразум из Казахстана решил попрактиковаться в цирковых трюках, но у водителей на этот счёт было свое мнение. В момент, когда парень разгонялся для очередного прыжка, его сбила машина.
Осторожно! В видео содержится ненормативная лексика!
"Водитель Toyota Camry, следуя по улице Куйши Дина, со стороны проспекта Тауелсиздик, на разрешающий сигнал светофора, допустил наезд на пешехода, который находился на проезжей части", – сообщили представители департамента полиции.
В результате хулигана (а именно так квалифицируются действия казахстанца) с травмами сначала доставили в городскую больнцу, а затем составили на него протокол.
"По факту мелкого хулиганства в отношении 22-летнего жителя города было возбуждено административное производство по части 1 статьи 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство–прим. ред).
Решением Специализированного суда по административным нарушениям на нарушителя наложен арест сроком на 7 суток", – сообщили в полиции. Нарушителю грозит штраф в размере пяти МРП (15,3 тыс. тенге) или административный арест сроком до десяти суток.
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АНТИФИШКИ
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