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"Мы не виноваты": в центре Москвы блогер Некоглай попал в смертельное ДТП

"Мы не виноваты": в центре Москвы блогер Некоглай попал в смертельное ДТП

Автор:
06 мая 2022 12:16
Сообщество : Аварии
Метки: Nekoglai   Porsche   Некоглай   Стример   аварии   блогер   видео   дтп   шоу бизнес   
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Стримеры с изрядной частотой попадают в происшествия, связанные с ДТП. В большинстве случаев всё заканчивается плохо. Кадры и видео жуткой аварии появились в Сети.


Сегодня, 6 мая, в 1:30 на пересечении улиц 1-я Тверская-Ямская и Лесная в Porsche блогера Николая Лебедева (более известного как Некоглая) влетело каршеринговое авто. Водитель «КИА-Рио» выехал на красный свет и, помимо машины стримера, врезался еще и в "Газель".


После такого столкновения авто превратились в кучу металла.


Сам блогер находился в Porsche  вместе с бойцом ММА Асхабом Магомедовым и подругой. После произошедшего он записал видео, в котором попытался объяснять ситуацию. По словам Лебедева, водитель каршеринга двигался на скорость выше 100 км/ч, и в аварии, безусловно, виновен он.



Находившийся в одной машине с Лебедевым боец ММА Асхаб Магомедов также записал видео. Правда, сам он не проронил ни слова.



Осторожно! Видео содержит сцены смерти!

В результате аварии стримеру Некоглаю и бойцу Магомедову понадобилась медицинская помощь. По информации телеграм-канала «112», у Лебедева диагностировали сотрясение мозга, а у бойца ММА - раны головы и руки. Могомедов сидел впереди и практически не помнит момент аварии. Из-за сильноо удара он на время потерял сознание.

А вот водитель «КИА-Рио» скончался на месте. Он оказался зажат в искореженном авто и получил травмы, несовместимые с жизнью.. В салоне он был не один, однако погибших, кроме него, больше нет.


Свидетель смертельной аварии рассказал, что в авто, влетевшем в "Порш", пахло алкоголем.


По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Nekoglai   Porsche   Некоглай   Стример   аварии   блогер   видео   дтп   шоу бизнес   
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13  комментариев
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848
Tabas_co 23 минуты назад
Некоглай - это тот, с зелеными волосами? А он вообще кто? Очередной миллионэр, поднявшийся на тупых малолетках?
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6k
SuperTroll 3 минуты назад
Куда не плюнь везде блогеры, стримеры, бойцы мма, кфс..А инженеры, сварщики, архитекторы еще есть?
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961
КАКАнгел 19 минут назад
Думаю он спровоцировал аварию. Думаю его надо посадить лет на 25 - просто боюсь иной возможности избавить общество от этой мрази может появиться не скоро.
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485
HalloFreeSpace КАКАнгел 13 минут назад
За что посадить ?
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HalloFreeSpace КАКАнгел Полминуты назад
Ты глупости говоришь , есть полно очень интересных блогеров... Или если не на заводе работает, сразу мразь ?
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13k
Элитный тигр 23 минуты назад
Интересно, а бойцу ММА невпадло в одной машине с такой зеленоволосой муйней ездить? *лять, кто все эти стримеры и кто все это смотрит?
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485
HalloFreeSpace Элитный тигр 14 минут назад
Судя по тому , как они живут , смотрят их очень много народу ...
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11k
Karelian 37 минут назад
Водителю каршеринга - незачет.
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2k
Radugananebe Час назад
Вот куда несутся на такой скорости? На тот свет?
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