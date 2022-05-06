"Мы не виноваты": в центре Москвы блогер Некоглай попал в смертельное ДТП

Стримеры с изрядной частотой попадают в происшествия, связанные с ДТП. В большинстве случаев всё заканчивается плохо. Кадры и видео жуткой аварии появились в Сети.
Сегодня, 6 мая, в 1:30 на пересечении улиц 1-я Тверская-Ямская и Лесная в Porsche блогера Николая Лебедева (более известного как Некоглая) влетело каршеринговое авто. Водитель «КИА-Рио» выехал на красный свет и, помимо машины стримера, врезался еще и в "Газель".
После такого столкновения авто превратились в кучу металла.
Сам блогер находился в Porsche вместе с бойцом ММА Асхабом Магомедовым и подругой. После произошедшего он записал видео, в котором попытался объяснять ситуацию. По словам Лебедева, водитель каршеринга двигался на скорость выше 100 км/ч, и в аварии, безусловно, виновен он.
Осторожно! В видео содержатся сцены смерти
Находившийся в одной машине с Лебедевым боец ММА Асхаб Магомедов также записал видео. Правда, сам он не проронил ни слова.
Осторожно! Видео содержит сцены смерти!
В результате аварии стримеру Некоглаю и бойцу Магомедову понадобилась медицинская помощь. По информации телеграм-канала «112», у Лебедева диагностировали сотрясение мозга, а у бойца ММА - раны головы и руки. Могомедов сидел впереди и практически не помнит момент аварии. Из-за сильноо удара он на время потерял сознание.
А вот водитель «КИА-Рио» скончался на месте. Он оказался зажат в искореженном авто и получил травмы, несовместимые с жизнью.. В салоне он был не один, однако погибших, кроме него, больше нет.
Свидетель смертельной аварии рассказал, что в авто, влетевшем в "Порш", пахло алкоголем.
По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».
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АНТИФИШКИ
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