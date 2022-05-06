"Мы не виноваты": в центре Москвы блогер Некоглай попал в смертельное ДТП

В результате аварии стримеру Некоглаю и бойцу Магомедову понадобилась медицинская помощь. По информации телеграм-канала «112», у Лебедева диагностировали сотрясение мозга, а у бойца ММА - раны головы и руки. Могомедов сидел впереди и практически не помнит момент аварии. Из-за сильноо удара он на время потерял сознание.

А вот водитель «КИА-Рио» скончался на месте. Он оказался зажат в искореженном авто и получил травмы, несовместимые с жизнью.. В салоне он был не один, однако погибших, кроме него, больше нет.

Свидетель смертельной аварии рассказал, что в авто, влетевшем в "Порш", пахло алкоголем.