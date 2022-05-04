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Даже не притормозил: в Оренбурге автомобилист сбил подростка

Даже не притормозил: в Оренбурге автомобилист сбил подростка

Автор:
04 мая 2022 12:51
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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30-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat сбил несовершеннолетнего пешехода, который шёл по проезжей части.

Источник:

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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56  комментариев
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111
Johnny Espoleto 13 часов назад
Оба в шары долбятся.
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39k
Бабай 3 часа назад
А что они тащат такое волоком, лопаты что-ли?
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949
КАКАнгел 3 часа назад
школота уверена что им можно всё. и что их объедут даже если они посреди дороги лягут - онижедети . целуйте их в попки. так что единственная жалость это то что школотрон легко отделался и не будет парализованным заживо гнить . прогон малолетнюю не чего не учит. и завтра его укуренные кореша будут также идти по середине дороги и класть на окружающих. под аплодисменты яжематерей- какие их онижедети всегда правые. Нормальный человек видя машину отойдет , а не будет радоваться что там где-то знак он прав и все его должны облизывать.
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2k
Natali 4 часа назад
Я страйк ждала, думала для этот разогнался....
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69
Trader_Face 5 часов назад
Сейчас практически весь молодняк так себя ведёт на проезжей части, особенно когда сбиваются в такое стадо.
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10k
Seledochnik 5 часов назад
Ну как бы знак висит, пешеходная зона
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1k
Sergius SPb 6 часов назад
А с какой скоростью ехал авто?
Видишь же пяток толб.бов по дороге идет,снизь скорость.
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2k
Владимир 6 часов назад
Подросток протаранил автомобиль.
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27k
Григорий 6 часов назад
"пешехода, который шёл по проезжей части."
Я не вижу на этой улице других частей.
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6k
Wacker 7 часов назад
Ибо молодёжь окуела типа не трамвай объедет. У меня в МО в Люберцах дачники-москали понаехали. Ведут себя еще хуже....
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34k
Нанук Паналык 8 часов назад
Оренбург бомбили штоле?!
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382
Hryundel 9 часов назад
Виноват пешик. НЕХРЕН идти в ряд занимая полностью всю дорогу. ЭТО проезжая часть а не тротуар. И тут нет ни какой предомовой територии.
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5k
Дмитрий 9 часов назад
Согласен с товарищем ниже! Оба дебилы!
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15k
Роберт Шекли 12 часов назад
Водитель даун - видит перед собой препятствие и все-равно едет
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56
altim Роберт Шекли 7 часов назад
Разъясните пожалуйста подробнее.
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34k
Mamin Sibiriak 12 часов назад
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6k
♚ Мрачный Жнец ♚ 13 часов назад
Ибо не)(уй ходить по проезжей части, перегородив её почти полностью!
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382
Hryundel ♚ Мрачный Жнец ♚ 9 часов назад
С калясками с детьми так же ходят.
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