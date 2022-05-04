Даже не притормозил: в Оренбурге автомобилист сбил подростка

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30-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat сбил несовершеннолетнего пешехода, который шёл по проезжей части.
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АНТИФИШКИ
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Видишь же пяток толб.бов по дороге идет,снизь скорость.
Я не вижу на этой улице других частей.
На знаке 1.23 в красном треугольнике изображены два бегущих человека. Дорожный знак 1.23 "Дети" предупреждает водителя о том, что он приближается к участку дороги, где большая вероятность, что на проезжей части могут оказаться дети. Водитель, увидев знак "Дети", должен снизить скорость и быть готовым в любой момент остановиться, чтобы пропустить пешеходов.
P.S. При этом не отрицаю дебильность пешехода, говорю только в плане вины.
PS
Что не снимает с него гражданскую ответственность за невиновное причинении вреда при управлении средством повышенной опасности
PPS
Впрочем, за ремонт авто с пешехода (или наследника) списать будет можно
PPPS
И такая гражданская ответственность может быть компенсирована ОСАГО
Дорожный знак 1.23 "Дети" предупреждает водителя о том, что он приближается к участку дороги, где большая вероятность, что на проезжей части могут оказаться дети. Водитель, увидев знак "Дети", должен снизить скорость и быть готовым в любой момент остановиться, чтобы пропустить пешеходов.
Он его не увидел?
Почему тогда скорость не сбросил?
Или он после знака сбросил бы?
А вот поворотник заранее включают то же зря наверное по вашему.