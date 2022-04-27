ДТП с обгоняющим и поворачивающим в Воронеже

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Наш знакомый на Volkswagen Touareg из Воронежа (тот самый, что ненавидит треноги фиксации автонарушений) попал в ДТП. Он совершал обгон на пешеходном переходе и столкнулся с поворачивающим автомобилем.
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В начале апреля водитель Volkswagen Touareg прославился, когда напал на камеру фиксации автонарушений.
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Метки: Volkswagen аварии авто авто аварии видео дтп зеркала обгон
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