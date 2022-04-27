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ДТП с обгоняющим и поворачивающим в Воронеже

ДТП с обгоняющим и поворачивающим в Воронеже

Автор:
27 апреля 2022 12:26
Сообщество : Аварии
Метки: Volkswagen   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   зеркала   обгон   
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Наш знакомый на Volkswagen Touareg из Воронежа (тот самый, что ненавидит треноги фиксации автонарушений) попал в ДТП. Он совершал обгон на пешеходном переходе и столкнулся с поворачивающим автомобилем.

Источник:

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Метки: Volkswagen   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   зеркала   обгон   
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4  комментария
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27k
Vazari 2 часа назад
Карма в действии.
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1k
Леший 4 минуты назад
самое обидное, что летел один, а виноват будет тот, кто поворачивал....
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53k
alertol 2 часа назад
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