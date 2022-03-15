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В Гатчинском районе 34-летний водитель Renault Laguna пошёл на обгон и лоб в лоб столкнулся со встречным Renault Logan. Погиб невиновный водитель и серьёзно пострадал ребенок.
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Травмы получил уроженец Узбекистана, находившийся за рулем Laguna, а также три его пассажира. Один из пострадавших - 10-летний мальчик.
Источник:
АНТИФИШКИ
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