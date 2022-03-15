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Авария дня. Смертельное лобовое столкновение в Ленинградской области

Авария дня. Смертельное лобовое столкновение в Ленинградской области (2 фото + 3 видео)

Автор:
15 марта 2022 11:17
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   обгон   смертельное дтп   
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В Гатчинском районе 34-летний водитель Renault Laguna пошёл на обгон и лоб в лоб столкнулся со встречным Renault Logan. Погиб невиновный водитель и серьёзно пострадал ребенок.
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Источник:

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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   обгон   смертельное дтп   
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8  комментариев
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931
pinbalist 2 часа назад
Ну и сука ты, уроженец стана, убил человека. Не уверен - НЕ ОБГОНЯЙ!
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Показать 1 ответ
16
Bazaxy 8 минут назад
Если бы эти два пид@раса на фурах ехали на дистанции друг от друга, чтоб обгоняющий мог спокойно перестроиться между ними и выйти второй раз на обгон, то ничего бы не произошло. Сейчас что не водитель фуры то конченый придурок. Едут друг за другом как пид@расы без дистанции и обгоняй как знаешь.
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1k
muhomor 44 минуты назад
урюк косорылый угробил русского человека -падла
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8k
Дмитрий Данилов Час назад
Логан должен был оставаться в своей полосе, а гонщик уходить на обочину.
Но в такой ситуации сложно принять правильное решение.
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8k
Игорь 2 часа назад
смотреть с 1-15 по 1-17. подрезать - не судьба?
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115
Юрий Алматы 2 часа назад
В свое время много тыс. км. наездил по Узбекистану (за рулем). Там адекватных водителей - единицы, в пограничных регионах с узбеками - Киргизии и Казахстане (Чимкент, Тараз и их области) почти такие же ездюки, а почти - потому что в КЗ камеры на каждом шагу, штрафы конские и ГАИшники не закрывают глаза на нарушения.
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