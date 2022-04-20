Водитель разбил Dodge Viper при попытке участвовать в гонке с потрёпанной Acura Integra

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Присутствовавшие на мероприятии GEM Autofinish Drive-In & Car Meet в воскресенье в Дейтоне, штат Огайо, стали свидетелями того, как владелец Dodge Viper R/T10 уничтожил свою машину после попытки поучаствовать в гонке со старенькой Acura Integra.
Ранние Viper без электронных систем помощи, с гигантским восьмилитровым V10 мощностью 400 сил и задним приводом, известны своей непредсказуемостью. Как только Viper проезжает мимо Acura, автомобиль просто свернул вправо и перепрыгнул через бордюр, в результате чего он столкнулся с фонарным столбом и задел припаркованный минивэн.
40-летний мужчина не получил серьёзных травм. Ему было предъявлено обвинение за участие в драг-рейсинге и мелком правонарушении.
Источник:
АНТИФИШКИ
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у нас в Новосибирске, лет пять назад было. чел прокачал свой старый марко-образный. привод тоже задний. он выбрал отличную дорогу. и просто хорошо разгонялся со светофора. после чего маневр вот точно такой же. и на встречке, ему в водительскую дверь, приехала малолитражка.
мужик-водитель-гонсалес погиб. маленькая дочь. жена-вдова. все дела.
но вот чтобы управлять гадюкой надо дохера много тренироваться, там помощников никаких нет, а дури полно. довольно непредсказуемый автомобиль
- Да не должно...