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Водитель разбил Dodge Viper при попытке участвовать в гонке с потрёпанной Acura Integra

Водитель разбил Dodge Viper при попытке участвовать в гонке с потрёпанной Acura Integra (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 апреля 2022 15:01
Сообщество : Аварии
Метки: Dodge   Dodge Viper   аварии   авто   видео   дтп   неудача   спорткар   
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Присутствовавшие на мероприятии GEM Autofinish Drive-In & Car Meet в воскресенье в Дейтоне, штат Огайо, стали свидетелями того, как владелец Dodge Viper R/T10 уничтожил свою машину после попытки поучаствовать в гонке со старенькой Acura Integra.

Источник:

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Метки: Dodge   Dodge Viper   аварии   авто   видео   дтп   неудача   спорткар   
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17  комментариев
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15k
Booka1a 4 часа назад
упырь так-то. честно соревноваться не стал, решил подрезать для верности...
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1k
perekrestok 2 часа назад
Жаль что камер на борту не было. А так что то странно получилось. Скорость еще не набрали, заноса не было, Такое впечатление что сам повернул и нарочно врезался. Даже рулем не попытался отработать.
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1k
arens-s 2 часа назад
Дураку стеклянный х.. ненадолго.
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1k
Довер Иванович 3 часа назад
победил за то)))
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884
олег 3 часа назад
задний привод ,жопка начала передок обгонять,занос ,неопытный гонщик .
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15k
Valiko 3 часа назад
Всё правильно сделал. Лучше в столб, чем в кого-то.
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4k
dokder 3 часа назад
по звуку же было понятно,что у акуры движок форсированный,да и колеса не серийные,випер дурачок самолюбивый
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2k
Константин 3 часа назад
столб победил!
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53
Егор 3 часа назад
Довыпендривался олень.
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9k
DumDum 4 часа назад
- А не рванёт?
- Да не должно...
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69k
Viktor 4 часа назад
Дай дураку стеклянный йух, так он поссыт и об забор!
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18k
nobody® 4 часа назад
Должен быть синий с белыми полосками. А такой и не жалко
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Николай Александрович nobody® 2 часа назад
это классический красный цвет вайпера
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