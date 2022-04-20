Водитель разбил Dodge Viper при попытке участвовать в гонке с потрёпанной Acura Integra

Ранние Viper без электронных систем помощи, с гигантским восьмилитровым V10 мощностью 400 сил и задним приводом, известны своей непредсказуемостью. Как только Viper проезжает мимо Acura, автомобиль просто свернул вправо и перепрыгнул через бордюр, в результате чего он столкнулся с фонарным столбом и задел припаркованный минивэн.