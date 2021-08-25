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Прокатился на все деньги! В Сочи в аварию попал прокатный Lamborghini

Прокатился на все деньги! В Сочи в аварию попал прокатный Lamborghini (2 фото + 3 видео)

Автор:
25 августа 2021 09:23
Сообщество : Аварии
Метки: Lamborghini   Сочи   аварии   авто   аренда автомобиля   видео   дтп   спорткар   
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Днем 24 августа, в Сириусе водитель арендованного Lamborghini Huracan LP 610-4 попал в ДТП. Спорткар стоимостью более 13 миллионов рублей столкнулся с Hyundai. Серьезные повреждения получили оба автомобиля.

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Метки: Lamborghini   Сочи   аварии   авто   аренда автомобиля   видео   дтп   спорткар   
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15  комментариев
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15k
albedo 2 часа назад
Правильно делают в Японии:
В зависимости от стажа вождения меняется максимальная мощность автомобиля, на котором можно ездить.
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962
Алксандр Шевченко 8 минут назад
Хорошая реклама, но спасибо нет.
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4k
Петр 49 минут назад
Вроде это уже не первый прокатный ламборгуни разбивают в Сочах)
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36k
Олег 52 минуты назад
80 тыс отдать за то, чтоб сутки покататься на машинке? Сдайте этого идиота сначала в налоговую, а потом на дурку
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4k
NeDron 59 минут назад
Может мальчику вот с этого стоило начать?
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−22
Шурман Час назад
Страховка страховка , здесь все спорно , у нас допустим если машину ограбили или угнали ну или попал в другую машину то все оплатят а если сам стукнул это и к вандализму не приписать . Была печальная история купил новый бмв и поставил у дома на ночь пока решался вопрос с гаражом , с утра выхожу нажимаю на кнопочку она пик пик сделала фары загорелись зеркала открылись а вот когда двери открыл то офигел , айдрайва нет , баков нет , джойстика коробки нет и по мелочам , приехала полиция оформили , приехал эвакуатор отогнали в бмв сервис от туда звонят и говорят ремонт 2 недели на неделю мы вам дадим временную машину а ремонт будет стоить 8000 евро
приехал взял бумаги для страховки и здесь начались танцы с бубнами , пока полиция типа не найдет кто это сделал мы платить не будем , пришлось подключать адвоката , адвокат предложил мне самому заплатить за ремонт и после он подал в суд на страховку , хрень эта длилась пол года в итоге и я получил бабки назад и адвокат заработал на мне и на них .
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520
Alex Час назад
Никто ни на что не попал. Такие автомобили только на КАСКО под полный фарш-побор. Там страховка дичь адовая. От царапины до битья все покроет в итоге страховка.
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66k
Опять зарплата. Час назад
А что страховщики говорят ?..
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14k
Иван Фёдорович 2 часа назад
будет смешно если выяснится что молодой водитель взял кредит на то чтобы арендовать машину на сутки)
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783
lashadko 2 часа назад
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