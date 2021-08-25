Прокатился на все деньги! В Сочи в аварию попал прокатный Lamborghini

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Днем 24 августа, в Сириусе водитель арендованного Lamborghini Huracan LP 610-4 попал в ДТП. Спорткар стоимостью более 13 миллионов рублей столкнулся с Hyundai. Серьезные повреждения получили оба автомобиля.
ДТП произошло на пересечении улицы Рекордов и Олимпийского проспекта. По предварительным данным, за рулем спорткара Lamborghini, взятого в аренду, находился 19-летний парень.
Молодой водитель не справился с управлением мощного автомобиля и допустил столкновение с Hyundai. 36-летней женщине-водителю Hyundai потребовалась помощь медиков.
Перед ДТП водитель прокатного спорткара лихо лавировал между машинами, пытаясь всех обогнать. Аренда на сутки такого автомобиля обойдется от 80 до 100 тысяч рублей.
Похоже, что Lamborghini Huracan принадлежит той же прокатной конторе, чей Lamborghini Urus попал в ДТП весной этого года.
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