Борец за соблюдение ПДД и его дорожный конфликт на трассе под Уфой

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Два умника на трассе М-5 под Уфой решили сдать задним ходом по правой полосе против движения. Нарушителей заметил автор видео, он своим автомобилем преградил им путь.
Михаил пишет: "Некоторые объезжают пробку съезжая с моста, и задним ходом двигаются по встречной обочине, полосе разгона, по первой полосе трассы М5. Смотрите видео причина пробки в Нагаево, схема движения указаны."
В результате конфликта автору видео проехались по ноге. Присутствует ненормативная лексика!
Источник:
АНТИФИШКИ
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Для начала стоит и ждет. Потом видит жертву и создает аварийную ситуацию, далее таранит сдающую назад машину. Выходит на разборки, начинает конфликт, провоцирует на агрессию, а провокацию закрывает на видео, внезапно так квадрат появляется. После провокации видно, что его все равно никто не трогает, а сам он начинает играться в борцуна без ответных действий. Когда весь арсенал применен и особого успеха не имел, тупо лезет под отъезжающую машину, совсем не последний прием в арсенале подставщиков. Нарвался на всего боящихся чурок и глумится от безнаказанности, мусорская крыша у него стопудово есть, раз подставами занимается.
Надеюсь падаль нарвется на отбитие [мат] мозгов, или на кого-то с крышей покруче, чтоб оно с дороги навсегда исчезло.