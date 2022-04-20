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Борец за соблюдение ПДД и его дорожный конфликт на трассе под Уфой

Борец за соблюдение ПДД и его дорожный конфликт на трассе под Уфой (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 апреля 2022 14:09
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   видео   драка   драка на дороге   дтп   мелкое дтп   учитель на дороге   
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Два умника на трассе М-5 под Уфой решили сдать задним ходом по правой полосе против движения. Нарушителей заметил автор видео, он своим автомобилем преградил им путь.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: аварии   авто   видео   драка   драка на дороге   дтп   мелкое дтп   учитель на дороге   
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27  комментариев
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−184
Сигизмунд Лазаревич 5 часов назад
чурки конечно альтернативно одарённые, тут спора нет. Но автор идиот каких мало... зачем он специально в чурку въехал?
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6
Михаил Минуту назад
сколько раз был в Башкирии, большинство там ездят как дибилы. Если в своем регионе вижу машину с 02 или 102 регионом-то стопудово он что-нибудь выкинет неадекватное. Не в обиду нормальным водителям
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4k
Двестиграмм 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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23k
Владимир 3 часа назад
Хоть бы кто человеку сказал спасибо что он это чуркожЫвотное с дороги убрал. Хотя нет даже из страны возможно.
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4k
Rubiroid_47 3 часа назад
Вышел, посмотрел (может сфоткал) и сел в тачку вызывать гаи. Зачем там плясать, выяснять, доказывать?
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15k
Valiko 3 часа назад
Если участнику ДД указывают на нарушение, но он продолжает нарушать, считаю, нужно удваивать штрафной эффект.
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17k
Vital Idol 3 часа назад
вот она миграционная политика властей! всех чурбанов домой!!!
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1k
Лебовски 3 часа назад
Какой-то цирк с конями. Даже до конца досмотрел, хватило терпения.
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192
Tyefomis 4 часа назад
Дворники бы поменял так противно скрепят
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17k
ЦСКА 4 часа назад
Детский сад! Боевой задрот проявил гражданское самосознание, получил по бестолковщине и повредил копытце! Самоутвердился!
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45k
dima423 4 часа назад
Ну если честно рег мудак полный, так что я даже рад что ему ногу переехали, надеюсь сломали... сам создал ситуацию всю)
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17k
Delhana 4 часа назад
А ведь этого бородатенького и его напарника надо было маленькими удавить. Классический подставляла-вымогатель. Схерали эти мудни решили что имеют какое-либо право устанавливать свои правила на дороге и контролировать их соблюдение? Сдавать назад можно, двигаться задним ходом нет, но определять нарушение и ответственность не в компетенции пары скотоблядков. Для этого есть специальные государственные органы занимающиеся регулированием и контролем, а не борадатый педераст со своим парнем.
Для начала стоит и ждет. Потом видит жертву и создает аварийную ситуацию, далее таранит сдающую назад машину. Выходит на разборки, начинает конфликт, провоцирует на агрессию, а провокацию закрывает на видео, внезапно так квадрат появляется. После провокации видно, что его все равно никто не трогает, а сам он начинает играться в борцуна без ответных действий. Когда весь арсенал применен и особого успеха не имел, тупо лезет под отъезжающую машину, совсем не последний прием в арсенале подставщиков. Нарвался на всего боящихся чурок и глумится от безнаказанности, мусорская крыша у него стопудово есть, раз подставами занимается.
Надеюсь падаль нарвется на отбитие [мат] мозгов, или на кого-то с крышей покруче, чтоб оно с дороги навсегда исчезло.
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21k
KOSTELLO 4 часа назад
Автор видео - редкостный идиот с кучей свободного времени
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353
Никита KOSTELLO 3 часа назад
Зато какие страсти на видео получились!
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24k
Slawa49 5 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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24k
Slawa49 5 часов назад
рано рано два барана повстречались на мосту))))))))
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6k
Zhora 5 часов назад
Вот почему если происходит какой-то дорожный конфликт, там почти всегда участвуют чёрные ?
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1k
Леонид 5 часов назад
После того как обезьян схватил телефон , садимся в машину , закрываем окна и двери, факт ст. 161 налицо. про рег в машине зря сказал. Не зная про рег обезьяна после отёма телефона свалила бы, ну и плюсуем покидание места дтп. Обезьяна лишается прав, охреневает от штрафов, и возможно присаживается на годик другой, и думает можно ли ездить по обочине.
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75
Mrak OBOY 5 часов назад
неужели подобные чебуреки не понимают, что агрессией они только все усугубляют, неужели трудно извинится и договорится, неееет надо как обезьяна начать пихаться орать, гавном кидаться.
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