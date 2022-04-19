Немецкий тюнинг 90-х: очень редкий Ferrari с 520-сильным Twin-Turbo двигателем

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Этот Ferrari 348 TS 1990 года выпуска точно не для пуристов! Автомобиль был серьёзно модифицирован мюнхенским тюнинг-ателье Koenig Specials.
Суперкар Koenig Specials F48 выставили на продажу на онлайн-аукционе Collecting Cars. Необычное купе представляет собой результат глубокой модификации Ferrari 348 TS, при этом ателье Koenig построило всего два экземпляра Specials F48 с правым рулём.
Ателье, основанное Вилли Кёнигом в Мюнхене, продавец называет «иконой 1980-х и 1990‑х» за необычный стиль доработок и заметное улучшение характеристик спорткаров по сравнению с заводскими.
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Проект Specials F48 был посвящён культовой Ferrari F40: доработки внешности базовой 348 TS делают её похожей на один из самых известных суперкаров из Маранелло, а модернизация двигателя приближает к F40 по характеристикам.
Выставленный на продажу экземпляр был выпущен Ferrari в 1990 году для рынка Великобритании. Однако владелец отправил его в Германию для доработки, после чего в 1994‑м импортировал обратно уже как новый автомобиль.
Помимо модифицированной внешности, этот F48 отличается применённой на штатном 3,4-литровом V8 системой наддува с двумя компрессорами и интеркулером. Сейчас двигатель развивает 520 л.с. (у 348 TS мотор выдавал всего 300 л.с., у F40 — около 480 л.с.). Кроме того, суперкар обзавёлся доработанной подвеской и усиленными тормозами с углерод-керамическими дисками на передней оси.
Источник:
АНТИФИШКИ
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