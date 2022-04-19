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Немецкий тюнинг 90-х: очень редкий Ferrari с 520-сильным Twin-Turbo двигателем

Немецкий тюнинг 90-х: очень редкий Ferrari с 520-сильным Twin-Turbo двигателем (16 фото)

Автор:
19 апреля 2022 10:14
Сообщество : Автомир
Метки: Ferrari   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   спорткар   суперкар   
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Этот Ferrari 348 TS 1990 года выпуска точно не для пуристов! Автомобиль был серьёзно модифицирован мюнхенским тюнинг-ателье Koenig Specials.
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Источник:

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Метки: Ferrari   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   спорткар   суперкар   
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